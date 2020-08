പഞ്ചരത്ന; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 5 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രോഹിത് ശർമ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്കു രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ ഖേൽ രത്ന. ആദ്യമായാണ് 5 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഖേൽ രത്ന സമ്മാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 പേർക്കാണു പുരസ്കാരം നൽകിയത്. റിയോ പാരാലിംപിക്സ് സ്വർണ ജേതാവ് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലു, ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ് മെഡൽ ജേതാവ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ടേബിൾ ടെന്നിസ് സ്വർണം നേടിയ മനിക ബത്ര, ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ റാണി രാംപാൽ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ രോഹിത്തിനു പുറമേ ഖേൽ രത്നയ്ക്ക് അർഹരായവർ. ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനും എം.എസ്.ധോണിക്കും വിരാട് കോലിക്കും ശേഷം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന താരമാണു രോഹിത്.

എല്ലാ വർഷവും രാഷ്ട്രപത്രി ഭവൻ വേദിയാകുന്ന വിതരണച്ചടങ്ങ് ഇത്തവണ 29ന് ഓൺലൈനായിട്ടാകും നടക്കുക. നേരത്തേ ഖേൽ രത്ന നേടിയതിനാൽ സാക്ഷി മാലിക്, മീരാഭായ് ചാനു എന്നിവരെ അർജുന പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ദ്രോണാചാര്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ അത്‍‍ലറ്റിക് ടീം ചീഫ് കോച്ച് പി.രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, അർജുന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻ പി.യു.ചിത്ര എന്നിവരുടെ പേരുകൾ വിദഗ്ധ സമിതി ഒഴിവാക്കി. ജിൻസി ഫിലിപ് (ധ്യാൻചന്ദ്), ശിവ കേശവൻ (അർജുന) എന്നിവരാണു പട്ടികയിലെ മലയാളികൾ.

ഇഷാന്തും ദ്യുതിയും

Cricketer Rohit Sharma, para-athlete Mariappan Thangavelu, table tennis champion Manika Batra, wrestler Vinesh Phogat & hockey player Rani to get Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. pic.twitter.com/WwUOrGXqfT — ANI (@ANI) August 21, 2020

ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇഷാന്ത് ശർമ, സ്പ്രിന്റർ ദ്യുതി ചന്ദ്, ബാഡ്മിന്റൻ താരങ്ങളായ സാത്വിക് സായ്‌രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി, ചിരാഗ് ഷെട്ടി, ഫുട്ബോൾ താരം സന്ദേശ് ജിങ്കാൻ, ഷൂട്ടിങ് താരങ്ങളായ മനു ഭാക്കർ, സൗരഭ് ചൗധരി എന്നിവർ അർജുന ജേതാക്കളിലുണ്ട്. ജൂഡ് ഫെലിക്സ് (ഹോക്കി), ജസ്പാൽ റാണ (ഷൂട്ടിങ്) എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടി.

ഒടുവിൽ ശിവകേശവനും

ശീതകാല ഒളിംപിക്സിൽ തുടർച്ചയായി 6 തവണ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പാതി മലയാളി ശിവകേശവന് അർജുന പുരസ്കാരം വൈകി വന്ന അംഗീകാരമാണ്. ശീതകാല ഒളിംപിക്സിൽ ലൂജ് ഇനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണു ശിവ. ഫൈബർ ഗ്ലാസുകൊണ്ടുള്ള തളികയിൽ മഞ്ഞിലൂടെ അതിവേഗം നീങ്ങുന്ന മത്സരമാണു ലൂജ്. ശിവകേശവനെ ഈ മാസമാദ്യം ദേശീയ പരിശീലകനായി ഫെഡറേഷൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. തലശ്ശേരി സ്വദേശി സുധാകരൻ കേശവനാണു ശിവയുടെ പിതാവ്. അമ്മ ഇറ്റലിക്കാരിയാണ്.

