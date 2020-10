ഷൂമാക്കറിന്റെ വഴിയേ മകൻ മിക്കും; വേഗതയുടെ ‘കുടുംബക്കാർ’ വേറെയും, പരിചയപ്പെടാം!

റേസിങ് ഇതിഹാസം മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറുടെ മകൻ മിക്ക് ഷൂമാക്കറും ഫോർമുല വണ്ണിലേക്ക്. അടുത്താഴ്ച ജർമനിയിലെ നർബർ റിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ഐഫൽ ഗ്രാൻപ്രിയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് മിക്ക് വളയം പിടിക്കുക. ആൽഫാ റോമിയോയൂടെ സാരഥിയായി ഇറങ്ങുന്ന മിക്കിന് ഇത് ഒരുപക്ഷേ ഫോർമുല വണ്ണിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെ തുറന്നുകൊടുത്തേക്കാം. നേരത്തെതന്നെ എഫ്–4, എഫ്–3, എഫ്–2 വിഭാഗങ്ങളിൽ വെന്നിക്കോടി പാറിച്ച മിക്കിന് ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാകട്ടെ എന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രാർഥകളും ആശംസകളും. അതേസമയം, എഫ്–1ൽ പിതാവിനു പിന്നാലെയെത്തി റേസിങ് ട്രാക്കുകളിൽ ചരിത്രമെഴുതിയ മക്കൾ വേറെയുമുണ്ട്. അവരെ പരിചയപ്പെടാം:

∙ വോൺ സ്‌റ്റക്ക്– ജൊക്കിം സ്‌റ്റക്ക്: ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു

ഫോർമുല വണ്ണിൽ മൽസരിക്കുന്ന ആദ്യ അച്‌ഛനും മകനും എന്ന ബഹുമതി ഹാൻസ് വോൺ സ്‌റ്റക്കിനും പുത്രൻ ഹാൻസ് ജൊക്കിം സ്‌റ്റക്കിനും സ്വന്തമാണ്. 1951–53 സീസണുകളിലാണ് ഹാൻസ് വളയം പിടിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജൊക്കിം 1974–79 കാലത്താണ് മൽസരിക്കാനിറങ്ങിയത്. പിതാവ് വോൺ സ്‌റ്റക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഗ്രാൻപ്രികളിൽ മാത്രമാണ് വളയം പിടിച്ചത്, ഒരൊറ്റ പോയിന്റുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായില്ല. മകൻ ഹാൻസാവാട്ടെ 74 മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 29 പോയിന്റുകൾ നേടി.

∙ നോർമൻ ഹിൽ– ഡാമൻ ഹിൽ: ചാംപ്യൻമാർ

എഫ്– 1 ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ പിതൃ– പുത്ര ജോടിയാണ് ബ്രിട്ടനിൽനിന്നുളള നോർമൻ ഗ്രഹാം ഹില്ലും മകൻ ഡാമൻ ഗ്രഹാം ഹില്ലും. എഫ്–1 ചരിത്രത്തിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ കുടുംബം. ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവിയിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞശേഷം 1958ലാണ് നോർമന്റെ അരങ്ങേറ്റം. ആകെ 14 വിജയങ്ങൾ. 1962ലും 68ലും ലോകചാംപ്യൻ. ലോട്ടസ്, ബിആർഎം, ബ്രാഭം എന്നിവയ്‌ക്കുപുറമേ എംബസി ഹിൽ എന്ന ടീം രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ ഉടമയും ഡ്രൈവറുമായി എഫ്–1ൽ മൽസരിച്ചു. സാഹസികനായിരുന്ന നോർമൻ സ്വയം പറപ്പിച്ച വിമാനം തകർന്ന് 46–ാം വയസിൽ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

നോർമൻ മരിക്കുമ്പോൾ മകൻ ഡാമൻ ഗ്രഹാം ഹില്ലിന് 15 വയസുമാത്രം. 1992ൽ എഫ്–1ൽ മകന്റെ അരങ്ങേറ്റം. വില്യംസ്, ബ്രാഭം, ആരോസ്, ജോർദാൻ എന്നീ ടീമുകൾക്കുവേണ്ടി മൽസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാമൻ 1996ൽ ലോക ചാംപ്യനായി. ഈ അച്‌ഛനും മകനും ചേർന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും. ഇരുവരും കൂടി ആകെ 291 റേസുകൾ, 36 ഒന്നാം സ്‌ഥാനങ്ങൾ, 78 തവണ പോഡിയത്തിൽ സ്‌ഥാനം, 35 പോൾ പൊസിഷനുകൾ, ആകെ 649 പോയിന്റുകൾ, മൂന്ന് ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ.

∙ ആവർത്തിച്ച മറ്റൊരു കുടുംബം

114 ഗ്രാൻപ്രികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ജർമനിയുടെ കേജോ എറിക് (കേകെ) റോസ്‌ബർഗ് 1982ൽ ലോക ചാംപ്യനായെങ്കിൽ അതിലേറെ റേസുകളിൽ വളയം പിടിച്ച നിക്കോ റോസ്‌ബർഗ് 2016ൽ ഈ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. എഫ്–1ൽ ഏറ്റവും അധികം പോയിന്റുകൾ ഈ പിതൃ–പുത്ര ജോടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

∙ അച്‌ഛൻ ജേതാവ്, മകൻ ‘സംപൂജ്യർ’

പിതാവ് ലോകചാംപ്യൻനായെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ആ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായില്ല. ഇങ്ങനെ വിജയം കുറിച്ച മൂന്ന് അച്‌ഛൻമാരും അവരുടെ മക്കളുമുണ്ട്. റേസിങ് രംഗത്തെ അതികായനും സ്വന്തം ടീം രൂപീകരിച്ച സർ ജാക്ക് ബ്രാഭം (1955–70) മൂന്ന് തവണ ലോക ചാംപ്യനായെങ്കിൽ മകൻ ഡേവിഡ് ബ്രാഭമിന് (1990–94) ഒരിക്കൽപ്പോലും ലോകചാംപ്യനാവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. പിതാവ് ജാക്ക് ബ്രാഭം 14 ഗ്രാൻപ്രികൾ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിൽ മകന് ഒന്നുപോലും നേടാനായില്ല എന്ന നാണക്കേട് ബാക്കി.

ജാക്കിന്റെ മറ്റൊരു മകൻ ഗാരി ബ്രാഭം രണ്ടു തവണ യോഗ്യത നേടാതെ പുറത്തിരുന്നു. 1978–91ൽ മൽസരിച്ച നെൽസൻ പിക്കെ മൂന്നു തവണ ചാംപ്യനും 23 ഗ്രാൻപ്രികളിൽ ഒന്നാമനുമായെങ്കിൽ മകൻ നെൽസിനോ പിക്കെ ഒന്നിലും ഒന്നാമനായില്ല. മരിയോ അൻഡ്രെറ്റി 1978ൽ ചാംപ്യനായപ്പോൾ മകൻ മൈക്കിളിന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനായില്ല.

∙ അച്‌ഛന്റെ മകൻ മിടുമിടുക്കൻ!

സർക്യൂട്ടിൽ പിതാക്കൻമാർക്ക് കാലിടറിയപ്പോൾ ലോകചാംപ്യൻപട്ടം തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു മകനുണ്ട്. ഗിൽസ് വില്ലനേവിന് ലോകചാംപ്യൻ പട്ടം കൈവരിക്കാനായില്ല എന്നാൽ മകൻ ജാക്വസ് വില്ലനേവ് ഒരിക്കൽ ചാംപ്യൻപദവി സ്വന്തമാക്കി.

∙ കാലിടറിയവർ

ഒരൊറ്റ ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പുപ്പോലും കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകാതെ പോയ അച്‌ഛനും മക്കളുമുണ്ട്. എഫ്–1ലെ ആദ്യ കുടുംബക്കാരായ വോൺ സ്‌റ്റക്ക്, മകൻ ജൊക്കിം സ്‌റ്റക്ക്, വിൽസൺ ഫിറ്റിപ്പാൾഡി മകൻ ക്രിസ്‌റ്റ്യൻ ഫിറ്റിപ്പാൾഡി, സറ്റോറു നഗജിമ മകൻ കുസുകി നഗജിമ, മാൻഫ്രഡ് വിങ്കൽഹോക്ക് പുത്രൻ മാർകസ് വിങ്കൽഹോക്ക്, ജാൻ മാഗ്‌നുസൻ മകൻ കെവിൻ മാഗ്‌നുസൻ എന്നിവർ സംപൂജ്യരായി മടങ്ങിയവരാണ്. ഈ അച്‌ഛനും മക്കൾക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകകൂടിയുണ്ട്– ഇവരിൽ ഒരാൾക്കുപോലും സീസണിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേസിൽപ്പോലും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വിൽസൺ ഫിറ്റിപ്പാൾഡി യുടെ സഹോദരൻ എമേഴ്‌സൻ ഫിറ്റിൽപ്പാഡി 1972ലും 74ലും ലോകചാംപ്യനായ താരമാണ്. മാൻഫ്രഡ് വിങ്കൽഹോക്കിന്റെ സഹോദരൻ ജൊക്കീം എഫ്–1ൽ മൽസരിച്ച താരമാണ്.

വെസ്‌തപ്പൻ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ മറ്റൊന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ സാരഥി മാക്‌സ് വെസ്‌തപ്പന്റെ പിതാവ് ജോസ് വെസ്‌തപ്പനും വേഗതയുടെ ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മൽസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധകർക്കിടയിൽ ‘ജോസ് ദ് ബോസ്’ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജോസ് 1994–2003 കാലത്താണ് എഫ്–1ൽ മൽസരിച്ചത്. 106 ഗ്രാൻപ്രികളിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ആ പിതാവിനെ തേടിയെത്തിയില്ല. ആകെ നേടിയത് 17 പോയിന്റുകൾ മാത്രവും.

2015 സീസണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ തുടക്കമായപ്പോൾ കായികലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു താരമാണ് മധുരപതിനേഴുകാരനായ മാക്‌സ് വെസ്‌തപ്പൻ. ടോറോ റോസോയ്‌ക്കുവേണ്ടി കൊച്ചു മാക്‌സ് തന്റെ കാറുമായി ട്രാക്കിലിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എഫ്–1 ഡ്രൈവർ എന്ന നേട്ടം (17 വയസ്, 166 ദിവസം). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എഫ്– 1 മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന താരവും വെസ്തപ്പനാണ്. 2016ലെ സ്പാനിഷ് ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ജേതാവാകുമ്പോൾ പ്രായം 18 വയസും 228 ദിവസവും. പിതാവിനേക്കാൾ മികച്ച നേട്ടമാണ് മാക്സ് വെസ്തപ്പൻ സ്വന്തമാക്കിയത്, ആകെ 9 ഗ്രാൻപ്രികളിൽ ജേതാവ്.

∙ മക്കൾ ഒരേ ടീമിൽ

മഹാൻമാരായ അച്‌ഛന്റെ മക്കൾ ഒരേ ടീമിൽ സഹഡ്രൈവർമാരായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാമൻ ഹില്ലും ജാക്വസ് വില്ലിനേവും 1996ൽ ടീം വില്യംസിന്റെ സാരഥികളായിരുന്നു. 2007 മുതൽ 2009വരെ നിക്കോ റോസ്‌ബർഗും കസുകി നഗജിമയും വില്യംസിനുതന്നെ വളയംപിടിച്ചു.

English Summary: Michael Schumacher's son Mick set for debut at a Formula One race