ഇടിച്ചു തകർന്നു തീഗോളമായ കാറിൽ 15 സെക്കൻഡ്; ഐതിഹാസികം ഈ രക്ഷപ്പെടൽ!

മനാമ ∙ ആ 15 സെക്കൻഡ് ഗ്രോസ്ജീൻ ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും മറക്കില്ല. ഗ്രോസ്ജീൻ മാത്രമല്ല, സിരകളിൽ ചോരയോട്ടത്തിനു വേഗംകൂട്ടുന്ന ഫോർമുല വൺ കാറോട്ടത്തിന്റെ ആരാധകരായ ആരും! ഞായറാഴ്ച ഫോർമുല വൺ ബഹ്റൈൻ ഗ്രാൻപ്രി അരങ്ങേറിയ സാഖിർ സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞുപോയതു വൻദുരന്തം. ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു തീഗോളമായ കാറിൽ 15 സെക്കൻഡ് നേരമാണു ടീം ഹാസിന്റെ ഫ്രഞ്ച് ഡ്രൈവർ റൊമെയ്ൻ ഗ്രോസ്ജീൻ (34) കുടുങ്ങിയത്. ആകാശംമുട്ടെ ഉയർന്ന തീഗോളത്തിനു നടുവിലൂടെ ബാരിയർ ചാടിക്കടന്നു പുറത്തേക്കു വന്ന ഗ്രോസ്ജീനിനെ ലോകം സ്വീകരിച്ചത് ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ വീരനായകനെപ്പോലെയാണ്.

കൈകളിൽ പൊള്ളലേറ്റ താരത്തിനു കാര്യമായ പരുക്കില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കോക്പിറ്റിൽനിന്നു തനിയെ പുറത്തിറങ്ങാനായി. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ലാപ്പിലായിരുന്നു അപകടം. സർക്യൂട്ടിൽ തെന്നിത്തെറിച്ച കാർ ആൽഫ ടൗറി താരമായ ഡാനിയൽ ക്വയറ്റിന്റെ കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തിടിച്ചു നിയന്ത്രണം വിട്ടു. പിന്നാലെ, സമീപത്തെ ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചു രണ്ടായി പിളർന്ന കാർ അഗ്നിഗോളമായി.

രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും 15 സെക്കൻഡ് നേരം ഗ്രോസ്ജീൻ കത്തുന്ന കാറിനുള്ളിൽപെട്ടു. സ്വയം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഗ്രോസ്ജീന്റെ പരുക്കു ഗുരുതരമല്ല.

എന്നാൽ, അപകടം എല്ലാവരെയും പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ഡാനിയൽ ക്വയറ്റിന്റെ കാർ ഇടിച്ചു റേസിങ് പോയിന്റ് താരം ലാൻസ് സ്ട്രോളിന്റെ കാർ മറിഞ്ഞതും ഇതിനു തെളിവായിരുന്നു. തലകുത്തനെ നിന്ന കാറിൽനിന്ന് സ്ട്രോൾ നിരങ്ങി പുറത്തുവന്നതും വലിയ പരുക്കില്ലാതെയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്തിവച്ച ശേഷം പുനരാരംഭിച്ച മത്സരത്തിൽ മെഴ്സിഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ ജേതാവായി‌. ഇതോടെ സീസണിൽ ഹാമിൽട്ടനു 11 വിജയങ്ങളായി. സീസണിലെ അടുത്ത മത്സരം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ വേദിയിലാണ്. അവസാനമത്സരം അബുദാബിയിലും.

∙ രക്ഷയായത് ഹാലോ

ഗ്രോസ്ജീന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ‘ഹാലോ’ എന്ന സംവിധാനമാണെന്നു ഫോർമുല വൺ ചീഫ് റോസ് ബ്രൗണും ചാംപ്യൻ ഡ്രൈവർ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോക്ക് പിറ്റിൽ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനു മുൻപിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈറ്റാനിയം വളയമാണു ഹാലോ. 2018ൽ എഫ് വൺ കാറുകളിൽ ഹാലോ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, തുറന്ന കോക്പിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ തലയ്ക്ക് ഏൽക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ തടയാൻ ഈ സുരക്ഷാ കവചത്തിനാകും.

കാറിനു മുന്നിലെ കറുത്ത വളയമാണ് ഹാലോ.

∙ ഫിറ്റിപാൽഡി പകരക്കാരൻ

റിസർവ് ഡ്രൈവർ ബ്രസീലുകാരൻ പെട്രോ ഫിറ്റിപാൽഡി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഗ്രോസ്ജീനു പകരമിറങ്ങും. രണ്ടു വട്ടം എഫ് വൺ ചാംപ്യനായിരുന്ന എമേഴ്സൺ ഫിറ്റിപാൽഡിയുടെ ചെറുമകനാണു പെട്രോ ഫിറ്റിപാൽഡി.

