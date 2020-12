ഒരൊറ്റ വൃക്കയുമായി ചാടിക്കടന്ന ദൂരങ്ങൾ...: തുറന്നുപറഞ്ഞ് അഞ്ജു

മലയാളിയെ അഭിമാനത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച ഈ പുഞ്ചിരിച്ചിത്രം പിറന്നത് 2003ലാണ്. പാരിസിൽ ലോക അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ലോങ്ജംപിൽ വെങ്കലമെഡൽ നേടിയ അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന്റെ ചിത്രം. തനിക്ക് ഒരു വൃക്ക മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന യാഥാർഥ്യം അറിഞ്ഞ ശേഷവും അഞ്ജു നടത്തിയ കഠിനപരിശീലനത്തിന്റെ ഫലശ്രുതി. 17 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അഞ്ജുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വാർത്തയാകുമ്പോൾ ഈ ദൃശ്യം പരിമിതികളെ വകവയ്ക്കാതെ ലോകം ജയിച്ച ഒരു കായികതാരത്തിന്റെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാകുന്നു...

കായികരംഗത്ത് ഒരു മില്ലീമീറ്റർ പോലും വലിയ ദൂരമാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊരംശം പോലും ദീർഘമായ സമയമാണ്. അതു പോലെ ശാരീരികമായ ചെറിയൊരു അപൂർണത പോലും മാനസികമായി വലിയൊരു പ്രതികൂലഘടകമാണ്. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് 20 വർഷം മുൻപൊരു ദിവസം ഞാൻ കടന്നു പോയത്! 2000ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കരിയറിൽ സജീവമായിരുന്ന സമയം. പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും രക്തപരിശോധന നടത്തുമായിരുന്നു. രക്തത്തിൽ പല ഘടകങ്ങളുടെയും അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കു വല്ലാതെ ക്ഷീണം തോന്നുന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു വിശദമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വന്നത്.

അന്നൊരിക്കൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ സന്ദർശിച്ച ഡോക്ടറാണ് സ്കാനിങ് നടത്താൻ നിർദേശിച്ചത്. സ്കാൻ റിസൽട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് ജന്മനാ ഒരു വൃക്ക മാത്രമേയുള്ളൂ. വീട്ടുകാരെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരും പേടിച്ചു പോയി. ഇതറിഞ്ഞ ശേഷം കുറെക്കാലത്തേക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതു മാറി. ബെംഗളൂരുവിനു പുറമേ കൊച്ചിയിലെ ചില ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരെയും ഞങ്ങൾ അക്കാലത്തു കണ്ടു. അവരെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയാണു ചെയ്തത്.

ബോബിയുമായുള്ള (റോബർട്ട് ബോബി ജോർജ്) വിവാഹശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. അന്നു ബോബിയാണ് എന്റെ പരിശീലകൻ. ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നു പറഞ്ഞ് കരുത്തു പകർന്നതു ബോബിയാണ്. ഈ പ്രശ്നമറിയാതെ മെഡലുകൾ നേടി; പിന്നെന്താണു കുഴപ്പം എന്ന ബോബിയുടെ ചോദ്യം എനിക്കു ധൈര്യമായി. കഠിനമായ പരിശീലനമുറകളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും നീരുവന്നു, കടുത്ത ക്ഷീണമുണ്ടായി. അപ്പോഴെല്ലാം ബോബിയുടെ പിന്തുണയാണ് എന്നെ താങ്ങിനിർത്തിയത്.

പരിശീലനത്തിനും മത്സരങ്ങൾക്കും ശേഷമുള്ള റിക്കവറിക്ക് എനിക്കു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത സന്ധിവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു വൃക്ക മാത്രമുള്ളതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. ഇതിനു പുറമേയാണു വേദനസംഹാരികളോടുള്ള അലർജി കണ്ടെത്തിയത്. ഒരിക്കൽ, വേദനസംഹാരി കഴിച്ചതുമൂലം എനിക്കു ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു. വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ പരുക്കുമൂലമുള്ള വേദന പലപ്പോഴും എനിക്കു സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും വേദനസംഹാരികൾ അലർജിയാണ്.

എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു തുറന്നു പറയാൻ അക്കാലത്ത് വല്ലാത്ത ചമ്മലായിരുന്നു. വീട്ടുകാർക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അവരാരും അതൊരു ചർച്ചയാക്കിയതുമില്ല. എന്നാൽ, ഈ 43–ാം വയസ്സിൽ ഇക്കാര്യം പുറത്തുപറയേണ്ടതാണ് എന്നെനിക്കു തോന്നി. അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ഒരു പെർഫക്ട് അത്‌ലീറ്റ് ആണെന്നായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ. ഒരു വൃക്കയില്ലാത്ത ഞാൻ അത്ര പെർഫക്ടല്ല എന്നു ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണമെന്നു തോന്നി. ഒരു വൃക്കയില്ലാതെയും നേട്ടങ്ങളിലേക്കെത്താം എന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണു ഞാൻ. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കുട്ടികളെ വീടിനു പുറത്തിറക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കളുടെ കാലമാണിത്. എന്റെ കാര്യമറിയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുതുറക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

കോവിഡ് കാലത്തു തന്നെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനും കാരണമുണ്ട്. പലരും പലതരം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത്. അവർക്കൊപ്പം മനസ്സു കൊണ്ടു ചേർന്നു നിൽക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നു കരുതി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യം കുറിച്ചത്. പ്രചോദനാത്മകമെന്നു പറഞ്ഞ് എത്രയോ ആളുകൾ അതിനോടു പ്രതികരിച്ചു. പരിമിതികളിലും അപൂർണതകളിലും തളരാതെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ എന്റെ ഈ ‘ഒരേയൊരു വൃക്ക’ ആർക്കെങ്കിലും ഊർജമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു...

‘ഒറ്റ വൃക്ക’ അഥവാ റീനൽ ഏയ്ജനസിസ്

ഒരു വൃക്കയില്ലാതെ വരുന്ന റീനൽ ഏയ്‌ജനസിസ് ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല. ശാരീരികാവസ്ഥ മാത്രമാണ്. ഒരു വൃക്കയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല; രണ്ടാമത്തെ വൃക്ക നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഒരു വൃക്കയില്ലാത്ത ആൾക്കും പറ്റും.

പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു വൃക്കയുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാം. അതിനാലാണു 2 വൃക്കകളിലൊന്ന് ദാനം ചെയ്യാമെന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു വൃക്ക മാത്രമുള്ള വ്യക്തികൾ കായികരംഗത്തു വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ഏറെ വേണ്ടിവരുന്ന കായികമേഖലയിൽ മനക്കരുത്തു കൂടിയുണ്ടെങ്കിലേ അത്തരക്കാർക്കു വിജയത്തിലെത്താനാകൂ. ജീവിതശൈലിയും മനോഭാവവും ഏറെ പ്രധാനമാണ്.

-ഡോ. ആർ. കാശി വിശ്വേശരൻ, നെഫ്രോളജി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി,മെഡിക്കൽ കോളജ്, തിരുവനന്തപുരം.

∙ അഞ്ജുവിന്റെ കഠിനാധ്വാനവും മനഃശക്തിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണു ലോക വേദികളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു തിളക്കമേകിയത്. പരിശീലകരുടെ സമർപ്പണവും ആ നേട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്. ലോക അത്‍ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഒരേയൊരു ഇന്ത്യൻ താരം അഞ്ജുവാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട്.

-കിരൺ റിജിജു, കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി.

അഞ്ജുവിന്റെ ട്വീറ്റിന്റെ പൂർണരൂപം

നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ: ഒരൊറ്റ വൃക്കയുമായി ലോക നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരാളാണു ഞാൻ. വേദനസംഹാരികൾ എനിക്ക് അലർജിയായിരുന്നു. ജംപിങ് പിറ്റിലേക്കു പറന്നുയരാൻ കുതിക്കേണ്ട കാൽ പരുക്കേറ്റു നിർജീവമായിട്ടുപോലും നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എനിക്കു കഴി‍ഞ്ഞു. പരിമിതികൾ ഏറെയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മെഡലുകൾ നേടാനായി. എന്റെ പരിശീലകന്റെ മാന്ത്രികശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭ... അതാവുമോ കാരണം...

(ട്വീറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ: കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, അത്‍ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ)

∙ ഒരു വൃക്കയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞശേഷമാണ് അഞ്ജു തന്റെ കരിയറിലെ പ്രധാന രാജ്യാന്തര മെഡലുകളെല്ലാംതന്നെ നേടിയത്. ലോക അത്‍ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതും അതിനുശേഷം. മറ്റാരും ഇതുവരെ ആ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല.

അഞ്ജുവിന്റെ രാജ്യാന്തര നേട്ടങ്ങൾ

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെങ്കലം (2002)

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം (2002)

ലോക അത്‍‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ് വെങ്കലം (2003)

ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ഫൈനൽ സ്വർണം (2005)

ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് സ്വർണം (2005)

സാഫ് ഗെയിംസ് സ്വർണം (2006)

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെള്ളി (2006)

ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് വെള്ളി (2007)

ക്രോമാർട്ടി, ഡ്വൈറ്റ് വൈറ്റ്, വിൽമ

അത്‌ലറ്റിക്സിലെ അപൂർവരത്നം

ഒരു വൃക്കയില്ലാതെ രാജ്യാന്തര മെഡലുകൾ നേടിയ അത്‌ലീറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. എന്നാൽ മറ്റു കായിക ഇനങ്ങളിലുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിലെ പ്രമുഖരായ ഡൊമിനിക് ക്രോമാർട്ടിയും ഡ്വൈറ്റ് വൈറ്റും ഒരു വൃക്കയുമായി കായികരംഗത്ത് എത്തിയവരാണ്. ക്രോമാർട്ടിക്കു ജന്മനാ തന്നെ ഒരു വൃക്ക പ്രവർത്തനരഹിമായിരുന്നു. 8–ാം വയസ്സിൽ നീക്കം ചെയ്തു. രോഗബാധിതായതിനെത്തുടർന്നുളള പരിശോധനയിൽ റീനൽ ഏയ്‌ജനസിസ് തെളിഞ്ഞതോടെ വൈറ്റ് കളിക്കളത്തോടു വിടപറഞ്ഞു.

1960ലെ റോം ഒളിംപിക്സിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണം നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്കക്കാരി വിൽമ റുഡോൾഫ് 4–ാം വയസ്സിൽ ഇൻഫന്റൈൽ പരാലിസിസ് എന്ന രോഗം ബാധിച്ചു പൂർണമായി കിടപ്പിലായതാണ്. ഇടതുകാലിന് സ്വാധീനക്കുറവും സംഭവിച്ചു. ഓർത്തോപീഡിക് ഷൂവിന്റേയും ഊന്നുവടിയുടേയും സഹായത്തോടെയാണു പിന്നീടു ചുവടുവച്ചത്.

തയാറാക്കിയത്: ജോമിച്ചൻ ജോസ്

