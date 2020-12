രാജ്യാന്തര അത്‌ലറ്റിക്സിലെ സുവർണനേട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വനിതയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പിന് ഇന്ന് 50 വയസ്. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ അത‍്‌ലറ്റിക്സ് വ്യക്‌തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഒരിന്ത്യൻ വനിത ആദ്യ സ്വർണം നേടിയിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യം. 1970ലെ ആറാമത് ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 400 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ കമൽജിത്ത് സന്ധു സ്വർണം നേടുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് അവർ ഓടിക്കയറിത്. 57.3 സെക്കൻഡിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സന്ധു കുറിച്ചത് ചരിത്രം. ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങിലായിരുന്നു സന്ധുവിന് അന്ന് വിജയം.

ടീമിനത്തിൽ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻവനിതകൾ സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിഗതവിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ ആദ്യ സുവർണനേട്ടം 1970 ഡിസംബർ 13നായിരുന്നു. ഗെയിംസിനായി ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നില്ല പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിലെ എംഎ വിദ്യാർഥി സന്ധു യാത്ര തിരിച്ചത്. തായ്‌വാന്റെ ചീ ചെങായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മികച്ച വനിതാ അത്‌ലറ്റ്. ഇതിനു മുൻപുനടന്ന 1966 ഗെയിംസിലെ താരവും. എന്നാൽ സന്ധുവിന്റെ ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, ചെങ് അന്ന് കടുത്ത പരുക്കിന്റെ പിടിയിലും. വെള്ളി സ്വപ്‌നം കണ്ട് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ സന്ധുവിന് ചെങിന്റെ പരുക്ക് ഭാഗ്യമായി.

മത്സരം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിന് 50 മീറ്റർ അകലെ ചെങ് താഴെ വീണു. സന്ധുവും ഇസ്രായോലിന്റെ അവിവ ബാലസും ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയത് ഒരുമിച്ചു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങിൽ ബാലസ് രണ്ടാം സ്‌ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. സന്ധുവിന് സ്വർണം. 1954 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ 4– 100 മീറ്റർ റിലേ വനിതാവിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയെങ്കിലും അത് വ്യക്‌തിഗത വിഭാഗത്തിലായിരുന്നില്ല. (അന്ന് ക്രിസ്‌റ്റി ബ്രൗൺ, സ്‌റ്റെഫി ഡിസൂസ, ബി. പീറ്റേഴ്‌സ്, മേരി ഡിസൂസ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട റിലേ ടീമാണ് സ്വർണം മേടിയത്). 1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിംപിക്‌സിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും സന്ധുവിന് വിജയം ആവർത്തിക്കാനായില്ല. പിന്നീട് പരിശീലകയായും സന്ധു സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സന്ധുവിനുശേഷവും ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗീതാ സുത്‌ഷി 800 മീറ്ററിലും (1978, ബാങ്കോക്ക്), എം.ഡി.വത്സമ്മ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഏഷ്യൻ റിക്കോർഡോടെയും (1982, ഡൽഹി), പി. ടി. ഉഷ റിലേ ഉൾപ്പെടെ നാലിനങ്ങളിലും (1986, സോൾ), ജ്യോതിർമയി സിക്ക്‌തർ 800, 1500 മീറ്ററുകളിലും (1998, ബാങ്കോക്ക്) ഒന്നാമതെത്തി. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം എന്ന ബഹുമതി ഇന്നും പയ്യോളി എക്‌സ്‌പ്രസ് ഉഷയ്‌ക്ക് സ്വന്തമാണ്.

സോൾ ഏഷ്യാഡിൽ 200 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ്, 400 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ റിലേ എന്നിവയിലായിരുന്നു ഉഷയുടെ പ്രകടനം. ടീം ഇനങ്ങളിൽ ഹോക്കിയിലും (1982, ഡൽഹി), 4*400 മീറ്റർ റിലേയിൽ പി. ടി. ഉഷ. ഷൈനി ഏബ്രഹാം, വന്ദന റാവു, എം. ഡി. വത്സമ്മ (1986, സോൾ) എന്നിവർ ചേർന്ന് സുവർണനേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം കൊയ്‌ത ഏഷ്യാഡ് എന്ന ബഹുമതി ബുസാൻ ഗെയിംസിന് അവകാശപ്പെടാം.

ബുസാനിൽ ആറ് സ്വർണമെഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതിച്ചേർക്കാൻ വനിതകൾക്കായി. 800 മീറ്ററിൽ കെ. എം. ബീനാമോളും ലോങ്‌ജംപിൽ അഞ്‌ജു ബോബി ജോർജും ഡിസ്‌കസ് ത്രോയിൽ നീലം ജെ. സിങും 200 മീറ്ററിൽ സരസ്വതി സാഹയും 1500 മീറ്ററിൽ സുനിതാ റാണിയുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് അന്ന് ഓടിക്കയറിയവർ. ഇതു കൂടാതെ വനിതകളുടെ 4* 400 മീറ്റർ റിലേയിലും അന്ന് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സ്വർണമണിഞ്ഞു.

2006ലെ ദോഹ ഗെയിംസിലും വനിതകൾ നല്ല പ്രകടനാണ് നടത്തിയത്. ആകെ കിട്ടിയ പത്ത് സ്വർണമെഡലുകളിൽ അവരുടേതായ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നത് നാലെണ്ണത്തിൽ. റാപ്പിഡ് ചെസ്സിൽ കൊനേരു ഹംപി വ്യക്‌തിഗതനേട്ടം കൊയ്‌തപ്പോൾ മിക്‌സഡ് ടീം ക്ലാസിക്കൽ ചെസ് വിഭാഗത്തിലും ഹംപിയുള്ള ടീമിനായിരുന്നു സ്വർണം. വനിതകളുടെ 4–400 മീ. റിലേയിൽ ചിത്ര കെ.സോമൻ, മൻജീത്ത് കൗർ, എസ്.ഗീത, പിങ്കി പ്രമാണിക് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വനിതാസഖ്യം ഇന്ത്യയെ സ്വർണമണിയിച്ചു. സാനിയ മിർസ– ലിയാൻഡർ പെയ്‌സ് ടീം മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ സ്വർണം നേടി.

2010ലെ പതിനാറാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ അഭിമാനമായി. ദേശീയ റെക്കോർഡോടെ 10,000 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടി പ്രീജ ശ്രീധരൻ മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി. 3000 മീറ്റർ സ്‌റ്റീപ്പിൾ ചേസിൽ സ്വർണമണിഞ്ഞത് സുധാ സിങ്. 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള എ. സി. അശ്വിനിക്കായിരുന്നു സ്വർണം, അതും മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തോടെ. വനിതകളുടെ 4–400 മീറ്റർ റിലേയിലും (സിനി ജോസ്, എ. സി. അശ്വിനി, മഞ്‌ജീത്ത് കൗർ, മൻദീപ് കൗർ) കബഡിയിലും ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ തന്നെ ജേതാക്കളായി. വനിതകൾക്കായി ഏഷ്യാഡിൽ ആദ്യമായി കബഡി ഉൾപ്പെടുത്തിയതും 2010ലായിരുന്നു.

2014 ഇഞ്ചിയോൺ മേളയിൽ ബോക്സിങ്ങിൽ മേരിക്കോമും ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സീമ പുനിയയും വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞപ്പോൾ കബഡിയിലും 4–400 മീ. റിലേയിലും ടെന്നിസ് മിക്സഡിൽ സാനിയ മിർസയും ജേതാക്കളായി. സ്വർണം നേടിയ റിലേ ടീമിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ടിന്റു ലൂക്കയുണ്ടായി.

2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഗുസ്തിയിൽ (50 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ) ഹരിയാനക്കാരി വിനേഷ് ഫൊഗട്ടും 25 മീ. പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ രാഹി സർനോബതും ഹെപാത്‍ലണിൽ സ്വപ്ന ബർമനും വ്യക്തിഗതയിനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ മലയാളിതാരം വി. കെ. വിസ്മയയടങ്ങുന്ന 4–400 മീ. റിലേ ടീമും മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ടീമും സ്വർണജേതാക്കളായി.

