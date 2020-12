ബ്രിട്ടനിലെ യാത്രാവിലക്ക്: ആശങ്കയില്ലെന്നു സിന്ധു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിമാനയാത്രാവിലക്കിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൻ താരം പി.വി. സിന്ധു. പരിശീലനത്തിനായി 2 മാസമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള സിന്ധുവിന് ജനുവരിയിൽ തായ്‌ലൻ‍ഡിലെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. തായ്‌ലൻഡ് വിമാനവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തനിക്കു സമ്മർദ്ദമില്ലെന്നു സിന്ധു പറഞ്ഞു. സിന്ധുവിന് ജനുവരി 3ന് ആണ് ബാങ്കോക്കിൽ എത്തേണ്ടത്. അവിടെ ജനുവരി 12 മുതൽ 17 വരെയാണ് ആദ്യ സൂപ്പർ 1000 ടൂർണമെന്റ്. ദോഹ വഴി തായ്‌ലൻഡിലേക്കു പോകാൻ കഴിയുമെന്നു സിന്ധു പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രാജീവ് ഔസേഫ്, ടോബി പെന്റി തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പമാണ് സിന്ധുവിന്റെ പരിശീലനം.



English Summary: PV Sindhu, training in UK, confident of resuming competitive action in Thailand despite increasing travel restrictions