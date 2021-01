സൈനയും സിന്ധുവും വീണ്ടും കളത്തിൽ

ബാങ്കോക്ക് ∙ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച 10 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റനിലെ സുവർണ പ്രതീക്ഷകളായ പി.വി. സിന്ധുവും സൈന നെഹ്‌വാളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നുമുതൽ കളത്തിൽ. യോനക്സ് തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 1000 ടൂർണമെന്റിൽ സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യ എതിരാളി ഡെന്മാർക്കിന്റെ മിയ ബ്ലിച്ച്ഫെൽറ്റ് ആണ്. സൈന നെഹ്‌വാൾ മലേഷ്യൻ താരം കിസോന സെൽവദുരെയെയും നേരിടും. ജൈവസുരക്ഷാവലയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ.

ജപ്പാൻ സൂപ്പർ താരം കെന്റോ മൊമോട്ടയ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നു മുഴുവൻ താരങ്ങളെയും ജപ്പാൻ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചിരുന്നു. തായ്‌ലൻഡിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയും കളിക്കാരെ പിൻവലിച്ചു. കരുത്തരായ കളിക്കാരുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രഭ കുറഞ്ഞെങ്കിലും സിന്ധുവും സൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിജയപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

യോനക്സ് ഓപ്പണ് പിന്നാലെ ടൊയോട്ട തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പണും (ജനുവരി 19–24) ബാങ്കോക്ക് വേദിയാകും. 7 ഇന്ത്യൻ പുരുഷ സിംഗിൾസ് താരങ്ങളാണു ടൂർണമെന്റിനുള്ളത്. മുൻ ഒന്നാം നമ്പർ താരം കെ. ശ്രീകാന്ത്, ബി. സായ്പ്രണീത്, എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ്, സൗരഭ് വർമ, പി. കശ്യപ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.

