ബാങ്കോക്ക് ∙ കോവിഡ് ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കോർട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻ പി.വി.സിന്ധുവിനു തോൽവി. യോനക്സ് തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ ആദ്യ റൗണ്ടി‍ൽ ഡെൻമാർക്കിന്റെ മിയ ബ്ലിച്ച്ഫെൽറ്റാണു സിന്ധുവിനെ തോൽപിച്ചത്. സ്കോർ: 16–21, 26–24, 21–13. ആദ്യ ഗെയിമിൽ 6–3നു ലീഡെടുത്തു തുടങ്ങിയ സിന്ധു അനായാസം ഗെയിം പിടിച്ചു. 2–ാം ഗെയിമി‍ൽ 11–8നു സിന്ധു മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും മിയ തിരിച്ചടിച്ചു. നിർണായകമായ 3–ാം ഗെയിമിൽ 11–6നു മുന്നിലെത്തിയ മിയ പിന്നാലെ വിജയമുറപ്പിച്ചു.

ജപ്പാന്റെയും ചൈനയുടെയും താരങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു പിന്മാറിയതു കാരണം സിന്ധു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കു കിരീടപ്രതീക്ഷ വർധിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യറൗണ്ടിൽ തന്നെ സിന്ധു തോറ്റു പുറത്തായത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.

പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ ബി.സായ് പ്രണീത് ആതിഥേയ താരം കാന്റഫൺ വാങ്ചറോനോടു തോറ്റു (16–21, 10–21). മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസിൽ സാത്വിക് സാ‍യ്‌രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി–അശ്വിനി പൊന്നപ്പ സഖ്യം 21–11, 27–29, 21–16ന് ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ഹഫീസ് ഫൈസൽ–ഗ്ലോറിയ വിഡാജ സഖ്യത്തിനെതിരെ ജയിച്ചു.

