ടോക്കിയോ ∙ ഒളിംപിക്സിനായെത്തുന്ന അത്‍ലീറ്റുകൾ ടോക്കിയോയിൽ ഓരോ 4 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകണമെന്നു സംഘാടകർ. മത്സരത്തിനു 4 ദിവസം മുൻപു മാത്രം താരങ്ങൾ എത്തിയാൽ മതിയെന്നും അതു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നുമാണു സംഘാടകരുടെ താൽപര്യം.

English Summary: Covid test every four days during olympics