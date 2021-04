ടോക്കിയോ ∙ ജപ്പാനിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒളിംപിക്സ് റദ്ദാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നു സംഘാടക സമിതി പ്രസിഡന്റ് സെയ്കോ ഹാഷിമോട്ടോ. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഒളിംപിക്സ് റദ്ദാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ജപ്പാനിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ തോഷിഹിറോ നികായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രതികരണമായാണു ഹാഷിമോട്ടോയുടെ മറുപടി.

English Summary: Olympics will not be cancelled