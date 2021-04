കുതിച്ചോടി മിനെല; ചരിത്രമെഴുതി റെയ്ച്ചൽ

മിനെല ടൈംസിന്റെ കുളമ്പടിനാദത്തോടെ ചരിത്രത്തിലേക്കു കുതിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണു റെയ്ച്ചൽ ബ്ലാക്മോർ. ബ്രിട്ടനിലെ ലിവർപൂളിൽ നടന്ന 173–ാമതു ഗ്രാൻഡ് നാഷനൽ കുതിരയോട്ട മത്സരത്തിൽ ജേതാവായതോടെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയായി മാറി ഈ മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരി. മിനെല ടൈംസ് എന്ന കുതിരയുടെ പുറത്തേറി 40 പേരെയാണു റെയ്ച്ചൽ പിന്നിലാക്കിയത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയേറിയ കുതിരയോട്ട മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണു ഗ്രാൻഡ് നാഷനൽ.

ഗ്രാൻഡ് നാഷനലിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വനിതയുടെ മികച്ച പ്രകടനം 2012ൽ കെയ്റ്റി വാൽഷ് നേടിയ 3–ാം സ്ഥാനമാണ്. മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നിസ് താരം ബില്ലി ജീൻ കിങ്, പ്രശസ്ത സംഗീതജ്‍ഞൻ റിങ്കോ സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയവർ റെയ്ച്ചലിന് അഭിനന്ദനവുമായെത്തി. കുട്ടിക്കാലത്തു റെയ്ച്ചൽ കളിക്കുതിരയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മത്സരശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

അയർലൻഡിലെ കിലെനോൾ പട്ടണത്തിൽ ഒരു കർഷകന്റെ മകളായിട്ടാണു റെയ്ച്ചലിന്റെ ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുതിരയോട്ടം പഠിച്ച റെയ്ച്ചലിനു കുതിരകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ബിരുദവുമുണ്ട്. റെയ്ച്ചലിന്റെ കാമുകൻ ബ്രയാൻ ഹെയ്സും കുതിരയോട്ടക്കാരനാണ്.

ഗ്രാൻഡ് നാഷനൽ

വേലികൾ, വെള്ളക്കെട്ടുകൾ, കിടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ കുതിരപ്പുറത്തു ചാടിക്കടന്ന് ആറര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ദൂരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ മത്സരത്തിലുള്ളത്. പന്തയമായി കോടികൾ കളത്തിനു പുറത്തു വീഴുകയും ചെയ്യും. 1839ലാണു തുടക്കം. 37,500 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 3.85 കോടി രൂപ) ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കു സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.

∙ ‘‘മത്സരം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണു ഞാനെന്ന കാര്യമൊന്നും ആലോചിച്ചതേയില്ല. ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നു പോലും തോന്നിയില്ല. അത്രയ്ക്കും അവിശ്വസനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു...’’ – റെയ്ച്ചൽ

