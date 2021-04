ബഹ്റൈനിലെ കടംവീട്ടി ഇമോളയിൽ ജയം വെസ്തപ്പന്; ഹാമിൽട്ടൻ രണ്ടാമത്

റെഡ്ബുൾ താരം മാക്‌സ് വെസ്തപ്പൻ ബഹ്‌റൈനിലെ കടം വീട്ടി. ബഹ്‌റൈനിൽ ഒന്നാമനായി മത്സരം തുടങ്ങിയിട്ടും പോഡിയത്തിൽ രണ്ടാമനാകേണ്ടി വന്ന കുറവ് തീർത്തത് ഇമോളയിൽ ഹാമിൽട്ടനെ തളച്ചു കൊണ്ട്. എമിലിയ റൊമാന്യ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ പോളിൽ മത്സരം തുടങ്ങിയ ഫോർമുല വൺ കാറോട്ടത്തിലെ നിലവിലെ കിരീട ജേതാവ് ടീം മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ രണ്ടാമനായി. ഹാമിൽട്ടൻ അതിവേഗ ലാപ്പിന് നേടിയ ഒരു ബോണസ് പോയിന്റോടെ ചാംപ്യൻഷിപ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു (44 പോയിന്റ്) തുടരും.

ആദ്യ മത്സരം പോലെ ശാന്തമായിരുന്നില്ല ഇറ്റലിയിലെ ഇമോള ഗ്രാൻപ്രി. അപായ സൂചനകളോ അട്ടിമറി സാധ്യതകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന മത്സരാരംഭം. എന്നാൽ, മഴയും തെന്നലും ചുവപ്പു കൊടിയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടവും ഇമോളയെ അവിസ്മരണീയ മത്സരത്തിന് വേദിയാക്കി. ഹാമിൽട്ടന്റെ മെഴ്‌സിഡീസ് സർക്യൂട്ടിനു പുറത്തു ഗ്രാവലിൽ തെന്നി സുരക്ഷാവേലിയിൽ ഇടിച്ചതാണ് ജയമോഹങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയായത്. കാർ പൂർണമായും നിശ്ചലമായി. കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു ഹാമിൽട്ടൻ മത്സരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്കു തെറ്റി. എൻജിൻ നിർത്താതെ കാർ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടു പിന്നോട്ടെടുത്തു ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഹാമിൽട്ടൻ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തു നിന്നു പോഡിയത്തിലേക്കു നടത്തിയ കുതിപ്പ് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. യഥാർഥ ചാംപ്യന്റെ പ്രകടനം. വെസ്തപ്പന് 22 സെക്കൻഡുകൾ പിന്നിൽ.

രണ്ടാമത്തെ മെഴ്‌സിഡീസിൽ ലൂയിസിന്റെ സഹതാരം വൾട്ടേറി ബോത്താസിന്റെ നിലയും ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. എട്ടാമനായി മത്സരം ആരംഭിച്ച ബോത്താസ് ലാപ് 32ൽ വില്യംസിന്റെ ജോർജ് റസ്സലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു പുറത്തായി. ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം.

ഫെറാറി താരങ്ങളായ ചാൾസ് ലെക്ലയറും കാർലോസ് സെയൻസും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ടീമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്.

∙ നനഞ്ഞ തുടക്കം

മഴയിൽ നനഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിൽ ആയിരുന്നു തുടക്കം. ഗ്രിഡിൽ മൂന്നാമനയിരുന്ന വെസ്തപ്പൻ ആദ്യ ലാപ്പിൽതന്നെ ലീഡ് പിടിച്ചു. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. വില്യംസിന്റെ ജോർജ് റസ്സൽ മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ വൾട്ടേരി ബോത്താസിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കൂട്ടിയിടിച്ചത് മത്സരം നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചുവപ്പു കൊടിയിൽ കലാശിച്ചു. വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ആധിപത്യം റെഡ് ബുൾ താരം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. മക് ലാരന്റെ ലാൻഡോ നോറിസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരീക്ഷണങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ ഡച്ച് താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

രണ്ടാമനെന്നു ഹാമിൽട്ടന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്തെത്താൻ നടത്തിയ പോരാട്ടം കുറച്ചു കാണാനാകില്ല. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ വെസ്തപ്പനു ലീഡ് വിഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ഹാമിൽട്ടൻ ലീഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ചാരൽപാതയിലേക്കു തെന്നി നീങ്ങുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്നു തെറിച്ചു സുരക്ഷാവേലിയിൽ ഇടിച്ചുനിന്നപ്പോൾ മത്സരത്തിന് പുറത്തേക്ക് എന്നു തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. അവിടെനിന്നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെക്കുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടം.

പോഡിയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലാൻഡോ നോറിസിന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ് മത്സരാന്ത്യം ആവേശഭരിതമാക്കി. ഹാമിൽട്ടനെയും ലെക്ലയറിനെയും ഒരുപോലെ പരീക്ഷിച്ച നോറിസ് മൂന്നാമനായി പോഡിയം കയറിയപ്പോൾ മക് ലാരന്റെ സീസണിലെ ആദ്യ പോഡിയവുമായി.

അടുത്ത മത്സരം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പോർച്ചുഗലിൽ നടക്കും.

∙ മത്സരഫലം

1. മാക്സ് വെസ്തപ്പൻ (റെഡ് ബുൾ)

2. ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ (മെഴ്‌സിഡീസ്)

3. ലാൻഡോ നോറിസ് (മക് ലാരെൻ)

4. ചാൾസ് ലെക്ലയർ (ഫെറാറി)

5. കാർലോസ് സെയിൻസ് ജൂനിയർ (ഫെറാറി)

6. ഡാനിയൽ റിക്കാർഡിയോ (മക് ലാരെൻ)

7. സ്ട്രോൾ (ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ)

8. പിയറി ഗാസ്‌ലി (ആൽഫാ ടൂറി)

9. എസ്തേബാൻ ഓകോൺ (ആൽപിൻ)

10. ഫെർണാണ്ടോ അലോൻസോ.

∙ കിമി റെയ്ക്കോണനു (ആൽഫാ റോമിയോ) മത്സരശേഷം വിധിച്ച 30 സെക്കൻഡ് പിഴ, ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തു നിന്നു 13ലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു.

രണ്ടു ഗ്രാൻപ്രികൾ കഴിയുമ്പോൾ 44 പോയിന്റോടെ ഹാമിൽട്ടൻ ചാംപ്യൻഷിപ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. 43 പോയിന്റുള്ള വെസ്തപ്പൻ രണ്ടാമതും.



English Summary: Verstappen wins Emilia Romagna GP with Hamilton in second