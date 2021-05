സാഗറിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറലാക്കാൻ സുശീൽ നിർദ്ദേശിച്ചു: വെളിപ്പെടുത്തൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തിയിൽ ദേശീയ ജൂനിയർ ചാംപ്യനായിരുന്ന സാഗർ ധൻകഡിനെ (23) മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാവ് സുശീൽ കുമാറിനെതിരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. സാഗറിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി എല്ലായിടത്തും വൈറലാക്കാൻ സുശീൽ കുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനായി തന്റെ സഹായിയായ പ്രിൻസ് എന്നയാളെ സുശീൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ ഇനിയാരും ശബ്ദമുയർത്താതിരിക്കുന്നതിനാണ് സാഗറിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സുശീൽ കുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

മേയ് നാലിന് സംഭവം നടന്നതിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ സുശീലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചാബിലെ ജലന്തറിൽനിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡൽഹിയിലെ ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം മേയ് 4ന് രാത്രി സുശീലും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജൂനിയർ താരം സാഗർ ധൻകഡ് മരിച്ചത്. സുശീലിനൊപ്പം കൂട്ടാളി അജയ് കുമാറും പിടിയിലായി‌ട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, പൊലീസിനു പിടികൊടുക്കാതെ സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സുശീൽ കുമാറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണം തീർന്നിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലൊരിടത്തുനിന്ന് പണം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് താരത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

സുശീലിനായി ഡൽഹി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ സുശീലിനു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പങ്കുടുണ്ടെന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡൽഹിയിലെ അഡീഷനൽ സെഷനൽസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. മരിച്ച സാഗറും കൂട്ടുകാരും സുശീലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ ഒഴിയാൻ വിസ്സമ്മതിച്ചാണ് സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. 2008 ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലവും 2012 ലണ്ടൻ ഒളിപിക്സിൽ വെള്ളിയും നേടിയ താരമാണ് സുശീൽ കുമാർ.



∙ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരന്റെ പതനം

2012ലെ ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി അഭിമാനത്തോടെ ടീമിനെ നയിച്ചു തലയുയർത്തി നീങ്ങിയ ഗുസ്തി താരം സുശീൽ കുമാറാണു ഇപ്പോൾ തലതാഴ്ത്തി വിലങ്ങണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇനി പോരാട്ടം നിയമത്തിന്റെ ഗോദയിൽ. 2008 ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലം. 2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ വെള്ളി. ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തിയുടെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ആയി സുശീൽ മാറിയത് അതിവേഗമാണ്. ഒളിംപിക്സിൽ 2 വ്യക്തിഗത മെഡലുകൾ സ്വന്തമായുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു താരമാണ് സുശീൽ.

