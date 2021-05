ലണ്ടൻ ∙ ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട ഭരണസമിതിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മാക്സ് മോസ്‌ലി (81) അന്തരിച്ചു. അർബുദബാധിതനായി ചികിൽസയിലായിരുന്നു. 1993ൽ രാജ്യാന്തര ഓട്ടമൊബീൽ ഫെഡറേഷന്റെ (എഫ്ഐഎ) പ്രസിഡന്റാകും മുൻപ് റേസിങ് ഡ്രൈവറും ടീം ഉടമയുമായിരുന്നു.

നാസി അനുകൂല പാർട്ടിയിൽ അംഗമാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ന്യൂസ് ഓഫ് ദ് വേൾഡ് ദിനപത്രത്തിനെതിരെ 2008ൽ അപകീർത്തിക്കേസിൽ മോസ്‌ലി വിജയം നേടിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

English Summary: Formula One former president Max Mosley passes away