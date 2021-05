സുശീൽ കുമാറിനെ റെയിൽവേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കും; മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുമോ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തിയിൽ ദേശീയ ജൂനിയർ ചാംപ്യനായിരുന്ന സാഗർ ധൻകഡിനെ (23) മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാവ് സുശീൽ കുമാറിനെ ജോലിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഉത്തര റെയിൽവേയിൽ സീനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജരാണ് രണ്ടു തവണ ഒളിംപിക് മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള സുശീൽ കുമാർ. താരം കൊലപാതക കേസിൽ അകപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾക്ക് റെയിൽവേ തുടക്കമിട്ടത്.

ഇതിനിടെ, അറസ്റ്റിലായതോടെ സുശീലിന്റെ ഒളിംപിക് മെഡലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുമോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. 2008ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ വെങ്കലവും 2012ൽ ലണ്ടനിൽ വെള്ളിയും നേടിയ ഇതിഹാസ താരമാണ് സുശീൽ കുമാർ. ലോകഗുസ്തി ദിനമായ ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് സുശീലും കൂട്ടുകാരനും പിടിയിലായത്. ഇരുവരെയും 6 ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

മേയ് നാലിന് ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ജൂനിയർ ദേശീയ താരം സാഗർ ധൻകഡിനെ സുശീലും കൂട്ടുകാരും മർദിക്കുകയും സാഗർ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്. സുശീലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന സാഗറിനെയും സോനുമഹൽ എന്നയാളെയും ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെത്തുടർന്നാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. കാലാ ജതേഡി എന്ന ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്നു സോനു.

നേരത്തേ പിടിയിലായ പ്രിൻസ് ദലാലിന്റെ കൈവശമുള്ള വിഡിയോയിൽ സുശീൽ ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാഗറിനെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ മുണ്ട്ക പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നതിനിടെ സുശീലിനെയും ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരിശീലകനുമായ അജയ് ബക്കർവാലയെയും പിടികൂടിയത്.

