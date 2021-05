മൊണാക്കോ∙ റെഡ് ബുളിന്റെ മാക്സ് വെസ്തപ്പൻ ഫോർമുല വൺ മൊണാക്കോ ഗ്രാൻപ്രി ജേതാവ്. ജയത്തോടെ താരത്തിനു ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് 4 പോയിന്റ് ലീഡായി. ഫെറാറിയുടെ കാർലോസ് സെയ്ൻസ് വെസ്തപ്പനു പിന്നിൽ രണ്ടാമനായി. മക്‌ലാരന്റെ ലാൻഡോ നോറിസ് മൂന്നാമത്. ഏഴാം സ്ഥാനത്തു മത്സരം തുടങ്ങിയ മെഴ്സിഡീസ് താരം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തതും ഏഴാമത്.

