നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ചെസിന്. ആരാധകരെ ആനന്ദത്തിലാഴ്ത്തിയ വിഖ്യാതമായ കളികൾ ഏറെ. പ്രമുഖ കളിക്കാർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ചെസ് കളി വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. തന്റെ പ്രിയ ഗെയിമുമായി കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള രണ്ടാം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററും ഇന്ത്യയിലെ യുവപ്രതീക്ഷയുമായ എസ്. എൽ. നാരായണൻ. തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല സ്വദേശിയാണ് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ.

അനശ്വരമായ 16–ാം ഗെയിം

എനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട കളികൾ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാൽ ‘ഇതിനു മുൻപും പിൻപും’ എന്നു ലോക ചെസ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെഴുതിയ കളിയാണ് ആദ്യം ഓർമവന്നത്. 1985 മോസ്കോ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ 16–ാം ഗെയിം. അനറ്റൊലി കാർപോവിന്റെ പ്രതാപകാലം. അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഗാരി കാസ്പറോവിന്റെ ഉദയം.

ഏറെ വിവാദമുണ്ടാക്കിയെ 1984ലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് 48 കളികൾക്കു ശേഷം ലോക ചെസ് സംഘടന ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം 6 കളികൾ ജയിക്കുന്നയാൾക്ക് കിരീടം എന്നായിരുന്നു അന്നു വ്യവസ്ഥ. 48 കളികൾക്കു ശേഷവും വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കാനാവാത്തതിനാൽ 24 കളികൾ എന്നപുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു.

കാസ് പറോവിന്റെ 21-ാം നീക്കത്തിനു (g5!) ശേഷമുള്ള നില (ഇടത്) 1985ലെ ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ കാസ്‍പറോവ് (വലത്)

1985 ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ 15–ാം ഗെയിം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുവർക്കും 7.5 വീതം പോയിന്റ്. വെള്ളക്കരുക്കൾ നീക്കിത്തുടങ്ങിയ കാർപോവിന് സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലെ സെൻ വേരിയേഷനിൽ മറുപടി നൽകി കാസ്പറോവ്. കളിയിലെ കാസ്പറോവിന്റെ എട്ടാം നീക്കം പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു.

പോൺ സാക്രിഫൈസ് (d5 !) .കൃത്യമായ മറുപടി നീക്കങ്ങൾ കളിച്ചാൽ കാർപോവിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ആ നീക്കം കാസ്പറോവ് നടത്തിയതിനു പിന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാർപോവിനെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽനിന്നു പുറത്തുകടത്തുക. അറിയപ്പെടാത്ത വഴികളിലൂടെ മുന്നേറുക. അതിനായി വേണമെങ്കിൽ കരുക്കളെ ബലി നൽകുക. ഈ തന്ത്രം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാലാൾ ബലി ‘സൈക്കളോജിക്കൽ’ നീക്കമായിരുന്നു.

(12ാം ഗെയിമിലും കാസ്പറോവ് ഇതേ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും അന്നു കാർപോവ് വഴിമാറി നടന്നു. കളി സമനിലയാകുകയും ചെയ്തു) 12ാം നീക്കത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ ഈ3 (Be3) യിലേക്ക് കളിക്കേണ്ടതിനു പകരം കാർപോവ് കാസ്‌ലിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

കരുക്കളെ വേഗം തമ്മിൽ വെട്ടിമാറ്റി കാസ്പറോവിന്റെ ആക്രമണം തടുക്കുകയായിരുന്നു കാർപോവിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മികച്ച വഴി. കാ‍ർപോവിന് ഒരു കാലാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കരുക്കളുടെ പൊസിഷൻ പരിതാപകരമാകുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ കളിച്ച കാർപോവിന്റെ 14ാം നീക്കവും പിഴച്ചു. അതേസമയം, ഗാരി കരുനില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പതുക്കെ. 15ാം നീക്കം(b5!)തന്നെ ഇതിനുദാഹരണം.

എസ്.എൽ.നാരായണൻ

എ3 (a3)യിലുള്ള വെള്ളയുടെ നൈറ്റ് സി 4ൽ (c4) വരാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബി 5 എന്ന മികച്ച നീക്കം കളിച്ചു. കളി സ്വന്തം വരുതിയിലാകുന്നതു മനസ്സിലാക്കി രാജാവിന്റെ മുന്നിലുള്ള കാലാളെ നീക്കി ഗാരി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഗാരിയുടെ 21ാം നീക്കം ജി 5 (g5!) മികച്ചതായിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞുള്ള 28ാം നീക്കവും ജി 4 (g4!) മനോഹരമായിരുന്നു കളിയിൽ മുൻതൂക്കം കിട്ടിയതിനു ശേഷമുളള കാസ്പറോവിന്റെ ടെക്നിക്കും കൺവേർഷനും അപാരമായിരുന്നു.

കണിശതയുള്ള അവസാന നീക്കങ്ങൾ. കാർപോവ് അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ മെറ്റീരിയലിൽ ശ്രദ്ധവച്ചപ്പോൾ കരുക്കളുടെ വിന്യാസമായിരുന്നു കാസ്പറോവിന്റെ ശക്തി. ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് കാസ്പറോവിന്റൈ ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങിവച്ച കളിയെന്ന് ഇതിനെ നിസ്സംശയം പറയാം. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2005ൽ സജീവ ചെസിൽനിന്നു വിരമിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായിരുന്നു. എനിക്കും പുതുതലമുറയ്ക്കും എത്രവേഗം, എത്ര നന്നായി കരുക്കളെ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുതന്നു ഈ കളി.

