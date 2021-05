മോട്ടോ ജിപിയിലെ നൊമ്പരമായി ഡൂപസ്ക്വിയർ; താരം മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി

ഫ്ലോറൻസ്∙ ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രാൻപ്രീയുടെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽനിന്നുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ റൈഡർ ജയ്സൻ ഡൂപസ്ക്വിയർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. 19 വയസ്സായിരുന്നു. മുഗെല്ലോ സർക്യൂട്ടിൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഡൂപസ്ക്വിയർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. താരത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

‘സർക്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിനും സ്വിസ് റൈഡറുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ജയ്സൻ ഡൂപസ്ക്വിയർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയതായി അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു’ – മോട്ടോജിപി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അയൂമു സസാകി, ജെറമി അൽകോബ എന്നിവരുടെ ബൈക്കുകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ഡൂപസ്ക്വിയർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടം നടന്നയുടൻ മത്സരം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നിലത്തുവീണ ഡൂപസ്ക്വിയറിന്റെ ദേഹത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ബൈക്ക് വന്ന് വീണു. പിന്നാലെ സസാകിയുടെ ബൈക്കും താരത്തെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി.

ട്രാക്കിൽ വീണുകിടന്ന ഡൂപസ്ക്വിയറിനെ സർക്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫാണ് ‌ആദ്യം പരിചരിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 30 മിനിറ്റിനുശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററെത്തി താരത്തെ ഫ്ലോറൻസിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

