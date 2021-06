റിയോയിൽ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ച മരിനു സിന്ധുവിന്റെ ആശംസ: ‘വേഗം സുഖപ്പെടട്ടെ..’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പരുക്കുമൂലം ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽനിന്നു പിന്മാറിയ സ്പാനിഷ് ബാഡ്മിന്റൻ താരം കരോലിന മരിനു സന്ദേശമയച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം പി.വി. സിന്ധു. മരിന്റെ പരുക്ക് എത്രയും വേഗം പരുക്കു സുഖപ്പെട്ട് കളിക്കളത്തിൽ സജീവമാകട്ടെയെന്നു ട്വിറ്ററിൽ സിന്ധു പങ്കുവച്ച വിഡിയോ മെസേജിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ റിയോ ഒളിംപിക്സ് ഫൈനലിൽ സിന്ധുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കരോലിന മരിൻ സ്വർണം നേടിയത്. ഇത്തവണയും വനിതാ സിംഗിൾസിൽ മെഡൽ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ ഒന്നാമതു മരിനായിരുന്നു.

‘കാൽമുട്ടിലെ പരുക്ക് എത്രയും വേഗം ഭേദമാകട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ഒളിംപിക്സ് ഫൈനൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇരുവരും മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ ത്രിൽ ഇത്തവണ നഷ്ടപ്പെടും’– സിന്ധു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലോകചാംപ്യൻഷിപ് ജേതാവായ സിന്ധു ഒളിംപിക്സ് സ്വർണം നേടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതോടെ സജീവമായി.

English Summary: I will miss you at the Olympics: Sindhu to Marin