ചെഹലും ആമിർഖാനും ഉൾപ്പെടെ തോറ്റു; ആനന്ദിനെ ‘ചതിച്ചു’ തോൽപിച്ച് കാമത്ത്

മുംബൈ∙ വടക്കൻ കഥയിലെ ‘ചതിയൻ ചന്തു’വിന്റെ അവസ്ഥയിലായി സെറോദ സ്റ്റോക് ബ്രോക്കിങ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ നിഖിൽ കാമത്ത്. മുൻ ലോകചാംപ്യൻ കൂടിയായ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെ ചെസ് മത്സരത്തിൽ ‘കീഴടക്കി’ ഞെട്ടിച്ച കാമത്ത് പിന്നീട് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ കളിയിൽ കള്ളത്തരം കാട്ടി’!

ഞായറാഴ്ച നടന്ന വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദും തിരഞ്ഞെടുത്ത സെലിബ്രിറ്റികളും തമ്മിലുള്ള ഓൺലൈൻ ചെസ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെയാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽനിന്നുള്ള 10 പേരാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

സിനിമാ താരം ആമിർഖാൻ, ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, ഗായകൻ അർജിത് സിങ്ങ് തുടങ്ങിയവർ ആനന്ദിനോട് മത്സരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് സെലിബ്രിറ്റികളും ആനന്ദിനോടു തോറ്റപ്പോൾ, ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞത് കോടീശ്വരനായ നിഖിൽ കാമത്താണ്. ആനന്ദിനെ കാമത്ത് തോൽപ്പിച്ചത് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാമത്ത് കളിയിൽ ‘ചതി കാട്ടി’യെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇതോടെ വിവാദം കൊഴുത്തു. മറ്റുള്ളവരുടെയും കംപ്യൂട്ടറിന്റെയും സഹായം താൻ തേടിയെന്നും കളിയിൽ ഹരമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നുമാണു കാമത്തിന്റെ വിശദീകരണം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ കാമത്തിന്റെ ചെസ് ഡോട് കോമിലെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കളിയുടെ നിയമം തെറ്റിച്ചതിനായിരുന്നു ഇത്. സംഭവം കൈവിട്ടുപോയതോടെ തിങ്കളാഴ്ച ട്വിറ്റർ മുഖേന മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ നിഖിൽ കാമത്ത് പരസ്യമായി ക്ഷമ പറഞ്ഞു.

‘വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെ ഞാൻ ചെസിൽ തോൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരും കരുതരുത്. അത് ശരിയല്ല. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 100 മീറ്റർ ഓടി ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അസംഭവ്യമാണത്. എനിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെയും കംപ്യൂട്ടറിന്റെയും സഹായമുണ്ടായിരുന്നു. ആനന്ദ് സാറും സഹായിച്ചു. സത്യത്തിൽ തമാശയ്ക്കായി ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. മാപ്പ്’ – കാമത്ത് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ക്ഷമാപണം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാമത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് വീണ്ടും വിവാദമായി. മത്സരത്തിൽ ആനന്ദും തന്നെ സഹായിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണമാണ് വിവാദമായത്. ഇതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ആനന്ദിന്റെ മാനേജരും ഭാര്യയുമായ അരുണ രംഗത്തെത്തി.

ക്ഷമാപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് നിഖിൽ കാമത്ത് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി അരുണ വെളിപ്പെടുത്തി. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ആനന്ദ്, വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അരുണ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ആനന്ദും സഹായിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ കള്ളത്തിനുമേൽ മറ്റൊരു കള്ളം കാമത്ത് പറഞ്ഞുവെന്നും അരുണ ആരോപിച്ചു. പിന്നീട് വിവാദം തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ആനന്ദ് നിലപാടെടുത്തതോടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമായി.



