വാഹനാപകടം ‘പരസ്യമാക്കിയ’ പ്രണയം; പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് വിവാഹം

തീച്ചൂളയിലൂടെ മെഡലുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ അത്‍ലീറ്റാണു മിൽഖ സിങ്. സ്വന്തം പേരിനോടു 100% നീതി പുലർത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു കായികതാരം. ‘മിൽഖ’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം രാജാവ്, ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തു നേരിടേണ്ടിവന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെ ഓടിപ്പിന്നിലാക്കി, അനുപമമായ പ്രകടനത്തിലൂടെ ട്രാക്കിലെ രാജാവായി മാറിയ മിൽഖ ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത‍്‍ലീറ്റുകളി‍ലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ്.

∙ ജൻമദിനം അറിയില്ല

സംപുരാൻ സിങ്ങിന്റെയും ചവാലി കൗറിന്റെയും 15 മക്കളിലൊരാളായി ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ്പുരയിൽ ജനനം. ജൻമദിനം അറിയില്ലാത്തതിനാൽ പലയിടത്തും പലതാണ്. പക്ഷേ, പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തത് 1932 നവംബർ 20 എന്ന തീയതിയാണ്.

∙ പട്ടാളക്കുപ്പായം

സഹോദരിയുടെ കുടംബത്തിനൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ച കാലത്ത് ആദ്യ പ്രണയം തകർന്നതിന്റെ വിഷമത്തിൽ മിൽഖയെന്ന കൗമാരക്കാരന്റെ ജീവിതം താളംതെറ്റി. ആദ്യ 2 തവണയും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സഹോദരന്റെ ശുപാർശയിൽ 3–ാം തവണ പരീക്ഷ പാസ്സായ മിൽഖ 1952ൽ സെക്കന്തരാബാദ് ഇഎംഇയിലൂടെ കരസേനയുടെ ഭാഗമായി. 39 രൂപ മാസശമ്പളത്തിൽ 10 രൂപ വീട്ടിലേക്കയച്ചു. തുണി കഴുകാനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി ചെലവാക്കുന്ന തുകയ്ക്കുശേഷം ബാക്കിയാകുന്ന പൈസകൊണ്ട് സിനിമ കാണലായിരുന്നു അക്കാലത്തെ വിനോദം.

∙ ട്രാക്കിലെ പോരാളി

1954ൽ ഇഎംഇ സെന്ററുകളുടെ സ്പോർട്സിൽ 400ൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. 1955ൽ 2–ാം സ്ഥാനം. 1956ലെ പട്യാല ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കാലിൽ കല്ല് തുളച്ചുകയറിയിട്ടും 4–ാം സ്ഥാനം. നേരേ, ഒളിംപിക് ക്യാംപിലേക്ക്. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിന്റെ തലേന്നു രാത്രിയിൽ ക്യാംപിൽവച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഓടരുതെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടും ട്രാക്കിലിറങ്ങി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായി ഫിനിഷ്.

മെ‍ൽബൺ ഒളിംപിക്സിൽ ഹീറ്റ്സിൽ പുറത്തായി. 1958ൽ അമേരിക്കക്കാരൻ ഡോ. ഹൊവാർഡിന്റെ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചു. കാഡിഫിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 400 മീറ്ററിൽ (അന്ന് 440 യാർഡ്സ്) സ്വർണം. ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അത്‍ലീറ്റ്.

∙ പ്രണയകാലം

ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നിർമൽ കൗറിനെ (നിമ്മി) മിൽഖ ജീവിതത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ ഒപ്പംകൂട്ടിയത് 1963ലാണ്. പ്രണയം രഹസ്യമായി കൊണ്ടുനടന്നെങ്കിലും 1960ൽ ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെ വാർത്തകളിൽ നിറ‍ഞ്ഞു. നിമ്മിയുടെ കുടുംബത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ മിൽഖയ്ക്കുവേണ്ടി മധ്യസ്ഥനായി ഇടപെട്ടത് അന്നത്തെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി പർതാപ് സിങ് കൈറോണാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിമ്മിയും കോവിഡിനു കീഴടങ്ങി.

∙ നിരസിച്ച ‘അർജുന’

1958ൽ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം മിൽഖയെ ആദരിച്ചു. എന്നാൽ, ദേശീയ കായിക ബഹുമതികളിലൊന്നായ അർജുന അവാർഡിനായി മിൽഖയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 2001ലാണ്. മിൽഖ പുരസ്കാരം നിരസിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘എംഎ നേടിയശേഷം 10–ാം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതു പോലെയാണിത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത പലരും ഇക്കാലത്ത് അർജുന നേടുന്നു. അവർക്കിടയിൽ ഞാനെന്തിന് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കണം? ഇത്തരം പുരസ്കാരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കു കൊടുക്കട്ടെ...’

∙ മെഡൽ മ്യൂസിയം

തനിക്കു ലഭിച്ച മുഴുവൻ മെഡലുകളും മിൽഖ രാജ്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹി ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന മെഡലുകൾ പിന്നീടു പട്യാലയിലെ സ്പോ‍ർട്സ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കു മാറ്റി.

