കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം; സമ്മാനമായി ചോദിച്ചത് പൊതു അവധി

1958ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ഉടൻ മിൽഖയെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫോണിൽ വിളിച്ചു. സമ്മാനമായി എന്തുവേണമെന്നായി നെഹ്റു. മിൽഖ ചോദിച്ചത് ഇത് മാത്രം – വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദസൂചകമായി ഒരു ദിവസത്തെ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണം.

∙ അച്ഛനും മകനും പത്മശ്രീ!

ഇരട്ട പത്മശ്രീ നേടിയ കായികകുടുംബമാണു മിൽഖയുടേത്. 1958ൽ മിൽഖയ്ക്കു പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു. ഗോൾഫ് താരമായ മകൻ ജീവ് 2007ൽ ആ ബഹുമതിക്ക് ഉടമയായി. 2001ൽ അർജുന പുരസ്കാരം മിൽഖ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും മകൻ അത് നേരത്തേ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു; 1999ൽ.

∙ സിനിമയിലെ മിൽഖ

മിൽഖയുടെ ജീവിതം പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു 2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഭാഗ് മിൽഖ ഭാഗ്.’ പ്രസൂൺ ജോഷിയുടെ തിരക്കഥയിൽ രാകേഷ് ഓംപ്രകാശ് മെഹ്‌റയാണു ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. ഫർഹാൻ അക്തറാണു മിൽഖയായി വേഷമിട്ടത്. ചിത്രം വൻ വിജയമായി. ' The Race of my Life " ആണ് മിൽഖയുടെ ആത്മകഥ.

∙ സ്‌നേഹത്തോടെ കാൾ ലൂയിസ്

മിൽഖയുടെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന ‘ഭാഗ് മിൽഖാ ഭാഗ്’ എന്ന സിനിമ കണ്ട അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഇതിഹാസം കാൾ ലൂയിസ്, മിൽഖയെ നേരിട്ടു വിളിച്ചു. താങ്കളുടെ ജീവിതം ഒരു അദ്ഭുതമാണെന്നായിരുന്നു കാൾ ലൂയിസിന്റെ പ്രതികരണം. മാത്രമല്ല, ആദരവിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ബാറ്റൺ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസിലെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തിനൊപ്പമാണ് കാൾ ലൂയിസ് ഹിന്ദിയിലുള്ള സിനിമ കണ്ടത്.

∙ മറക്കാനാകാത്തത്

മിൽഖയ്ക്കു ജീവിതത്തിൽ 2 വലിയ ദു:ഖങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യത്തേത് വിഭജനസമയത്ത് മാതാപിതാക്കളും കൂടപ്പിറപ്പുകളും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടായത്. അതിനു തുല്യമായിരുന്നു 1960 ഒളിംപിക്സിലെ ‌മെഡൽ നഷ്ടവും. ‘റോമിലെ നഷ്ടസ്വർണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയും ’– മിൽഖ പലയിടത്തും സൂചിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: Milkha Singh, Rom Olympics, Carl Lewis, Bhaag Milkha Bhaag