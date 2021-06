ഒളിംപിക്സ്: പരമാവധി 10,000 കാണികൾ

ടോക്കിയോ ∙ ജൂലൈ 23നു തുടങ്ങുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ഓരോ വേദിയിലും 50% വീതം കാണികളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. ഓരോ വേദിയിലും ഏറ്റവും കൂടിയത് 10,000 പേരെ അനുവദിക്കും. ജപ്പാൻകാർക്കു മാത്രമാണു പ്രവേശനം. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള കാണികളെ ഒളിംപിക്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഒളിംപിക്സ് നടത്തുന്നതാണു സുരക്ഷിതമെന്നാണു ജപ്പാനിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരിൽ പലരുടെയും അഭിപ്രായം. ഒളിംപിക് മത്സരങ്ങൾ കാണാനായി 36 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ ജപ്പാൻകാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഒളിംപിക് വേദിയായ ടോക്കിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നഗരങ്ങളിൽ കോവിഡ് മൂലം ജൂലൈ 11 വരെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Maximum ten thousand spectators to be allowed for olympics