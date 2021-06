ഇന്ന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് ദിനം; ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ഇന്ന് ജൂൺ 23. രാജ്യന്തര ഒളിംപിക് ദിനം. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ഒരു മാസം മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ ആഗതമായ ലോക ഒളിംപിക് ദിനത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംപിക് സംഘത്തിന് വിജയാശംസകൾ നേർന്നു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് മോദിയുടെ ആശംസ. ‘ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തിരി തെളിയും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒളിംപിക് സംഘത്തിന് എല്ലാ വിജയാശംസകളും’ – മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 23 രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഒളിംപിക് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ‘ഒളിംപിക്സ്’ എന്ന മഹത്തായ ആശയം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് പ്രാചീന ഗ്രീസ് ആയിരുന്നു. ഒളിംപിക്സിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കഥകളും ഉപകഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ബിസി 1253ൽ ഗ്രീക്ക് ശക്തിദേവനായ ഹെർക്കുലീസ് തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് ഒളിംപിക്സ് എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിശ്വാസം. എന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആദ്യ ഒളിംപിക്‌സ് നടന്നത് ബിസി 776ലാണ് എന്നതാണ് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളളത്.

ഒളിംപിയയിൽ നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അന്നുമുതൽ ഒളിംപിക്സ് നടന്നിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു. ആദ്യ മേളയിൽ ഒരൊറ്റ ഇനം മാത്രമേ നടന്നിരുന്നുളളൂ– സ്‌റ്റാഡിയോൺ എന്ന 192 മീ. (210 വാര) ഓട്ടമൽസരം. ഈയിനത്തിൽ മൽസരിച്ച കൊറോയിബസ് ആണ് ആദ്യ ഒളിംപിക് ജേതാവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു ദിവസം മാത്രമായി നടന്നിരുന്ന കായികമേള പിന്നീട് 5 ദിവസങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു. മൽസരങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു. ബിസി 684ലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒറ്റദിന ഒളിംപിക്‌സ് നടന്നത്. ബിസി 140കളിൽ റോമക്കാർ ഗ്രീസിനെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി. റോമാഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഒളിംപിക്‌സിന്റെ മതപരമായ പ്രാധാന്യം നഷ്‌ടപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. എഡി 393ൽ ഗ്രീസ് ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി തിയോഡോസിയൂസ് ഒന്നാമൻ ഒളിംപിക്സിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്രെ.

ഒളിംപിക്സിന്റെ നിലവാരത്തകർച്ചയായിരുന്നു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒരു കായികമേള എന്നതിലുപരി വിഗ്രഹാരാധനയ്‌ക്കും ദേവപ്രീതിക്കുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഉൽസവം എന്നതിലേക്ക് ഒളിംപിക്‌സ് തരംതാണതാണ് ഒളിംപിക്‌സ് നിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്.

English Summary: On Olympic Day, PM Narendra Modi Says "Nation Proud Of Our Athletes' Contributions"