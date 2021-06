മലയാളി നീന്തൽതാരം സജൻ പ്രകാശിന് ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത

തിരുവനന്തപുരം∙ മലയാളി നീന്തൽ താരം സജന്‍ പ്രകാശ് ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സില്‍ മത്സരിക്കും. 200 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്ലൈ ഇനത്തിലാണ് സജന്‍ യോഗ്യത നേടിയത്. ഇതോടെ ഒളിംപിക്സിൽ നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ താരമായി സജൻ പ്രകാശ്. റോമില്‍ നടന്ന യോഗ്യതാ ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പിൽ 1 മിനിറ്റ് 56.38 സെക്കന്‍ഡില്‍ വിജയിച്ചാണ് നേട്ടം.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബെല്‍ഗ്രേഡില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ദേശീയ റെക്കോര്‍ഡും സജന്‍ തിരുത്തിയിരുന്നു. 2016ലെ റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സജൻ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നീന്തലിന്റെ ചരിത്രമുഹൂർത്തമാണിതെന്ന് സ്വിമ്മിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary :Sajan Prakash first ever Indian swimmer to make ‘A’ cut for Olympics