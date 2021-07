കായിക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനാക്കും: മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുമെന്നു കായിക മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാൻ. കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനും ജോലിക്കുമടക്കം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയാനാണു പുതിയ സംവിധാനം.

പല അസോസിയേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അനർഹർക്കു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനവും വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് കേരള ലിമിറ്റഡ് എന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ വരും.

പുതിയ കായിക നയത്തിന് അടുത്ത ജനുവരിയിൽ അന്തിമ രൂപം നൽകും. വനിതകൾക്കു നയത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Sports Certificates Will Becomes Online, Says Minister