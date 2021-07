സുമിത് മാലിക്കിന് വിലക്ക്; ഒളിംപിക്സ് നഷ്ടമാകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തേജകമരുന്ന് പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി താരം സുമിത് മാലിക്കിനു 2 വർഷത്തെ വിലക്ക്. നിരോധിത മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നു ബി സാംപിൾ പരിശോധനയിലും വ്യക്തമായതോടെയാണു നടപടി. 125 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ഒളിംപിക് യോഗ്യത നേടിയ സുമിത്തിന് ഇനി ടോക്കിയോയിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല.

മേയിൽ ബൾഗേറിയ വേദിയായ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനിടെ നടത്തിയ ഉത്തേജക പരിശോധനയിലാണു സുമിത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിരോധിത വസ്തുവിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ വച്ചാണു താരം ഒളിംപിക്സിന് യോഗ്യത നേടിയതും. വിലക്കിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട്. കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്നു വേദനസംഹാരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണു സുമിത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

