ഒളിംപിക്സ്: മേരി കോമും മൻപ്രീതും പതാകയേന്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ബോക്സിങ് ലോക ചാംപ്യൻ എം.സി.മേരി കോമും ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മൻപ്രീത് സിങ്ങും ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തും. 23നു നടക്കുന്ന മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഇവർക്കു പിന്നിലായിട്ടാകും 126 കായികതാരങ്ങളും 75 ഒഫിഷ്യലുകളും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം അണിനിരക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് 8നു നടക്കുന്ന സമാപനച്ചടങ്ങിൽ ഗുസ്തി താരം ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തും. ഒളിംപിക് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനു പതാകവാഹകരായി 2 താരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പുരുഷ, വനിതാ താരങ്ങളെ പതാകയേന്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു. 2016ലെ റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ പതാക കൈയിലേന്തിയത്. 2012 ലണ്ടനിൽ സുശീൽ കുമാറും 2008 ബെയ്ജിങ്ങിൽ രാജ്യവർധൻ സിങ് റാത്തോഡും പതാക പിടിച്ചു.

English Summary: Mary Kom, Manpreet Singh to be India’s flag-bearers at Tokyo Olympics