ആളില്ലാതെ,ആരവമില്ലാതെ ഒളിംപിക്സ്

ടോക്കിയോ ∙ കോവിഡ് കാലത്തെ ഒളിംപിക്സിന് മറ്റൊരു ‘അപൂർവസങ്കടം’ കൂടി. ഒളിംപിക് മത്സരവേദികളിൽ കാണികൾക്കു പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ജപ്പാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ടോക്കിയോയിലെ കായികമാമാങ്കം ലോകം ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രം ആസ്വദിക്കും.



ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കാണികളില്ലാതെ ഒളിംപിക്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒളിംപിക്സിനു രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആതിഥേയ നഗരമായ ടോക്കിയോയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കർശനനിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാവും ഒളിംപിക്സ് എന്നുറപ്പായി. ഒളിംപിക്സിൽ ചില ഇനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ ടോക്കിയോ നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള വേദികളിലാണ്. ഇവിടുത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

ഒളിംപിക്സ് കാലയളവ് ഉൾപ്പെടുന്ന 12 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 22 വരെയാണ് ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടുവരെയാണ് ഒളിംപിക്സ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും കാണികൾക്കു പ്രവേശനമില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിംപിക്സ് കോവിഡ് മൂലം ഈ വർഷത്തേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഏതുവിധേനയും കായികമാമാങ്കം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

പുതുതായി 920 കോവി‍ഡ് കേസുകളാണ് ബുധനാഴ്ച ടോക്കിയോയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 18 ദിവസം തുടർച്ചയായ വർധനയുണ്ടായെന്നാണ് ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഒളിംപിക്സ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബാറുകളിലേക്കും റസ്റ്ററന്റുകളിലേക്കും ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്നതു തടയുന്നതിനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിതെ സുഗ ജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒളിംപിക്സ് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒളിംപിക്സ് കാലത്തു ബാറുകളിലെ മദ്യപാനമാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഒളിംപിക്സ് വേദികളിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മാസങ്ങളായി നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാണികളെ ജപ്പാൻ നേരത്തേ വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രദേശവാസികളായ പതിനായിരം പേർക്കു ഓരോ മത്സര വേദികളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്നു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനം പിന്നീട് മരവിപ്പിച്ചു.

11,000

ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി 11,000 അത്‍ലീറ്റുകളും ഒപ്പം നടക്കുന്ന പാരാലിംപിക്സിനായി 4400 താരങ്ങളും ടോക്കിയോയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇവർക്കു പുറമേ ഒഫീഷ്യലുകളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമടക്കം 10,000 പേർ കൂടിയെത്തും. ഒളിംപിക്സ് വില്ലേജിലെത്തുന്ന 80 ശതമാനം പേരും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരാകുമെന്നാണു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ (ഐഒസി) കണക്കുകൂട്ടൽ. ഒളിംപിക്സ് നടത്തിപ്പിനായി ഐഒസി പ്രസി‍ഡന്റ് തോമസ് ബാക് ടോക്കിയോയിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ജപ്പാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

