ഒളിംപിക്സ് ടെന്നിസിൽ മെഡലിനായി ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും: പേസ്– വിഡിയോ

ടെന്നിസിൽ അടുത്ത ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ നേടാൻ ഇന്ത്യ ഇനിയും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുൻ താരം ലിയാൻഡർ പേസ്. ഒളിംപിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ദ് വീക്ക്’ ഒരുക്കുന്ന വിഡിയോ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പേസ്. ‘നമസ്തേ ടോക്കിയോ’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിഡിയോ പരമ്പരയുടെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപ്യൻമാരെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അറ്റലാന്റ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മെഡൽ നേടിയ പേസ്, ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തേക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവച്ചു.

1996ലെ അറ്റലാന്റ ഒളിംപിക്സിൽ ടെന്നിസ് സിംഗിൾസിൽ ലിയാൻഡർ പേസ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിനായി ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുണ്ടെന്ന് പേസ് പറഞ്ഞു. 1996 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഏക മെഡൽ നേടി ലിയാൻഡർ പേസ് ചരിത്രമെഴുതിയത്.

അന്ന് സെമിഫൈനലിൽ യുഎസ് താരം ആന്ദ്രെ ആഗസിയോടാണ് പേസ് തോറ്റത്. ആഗസിയുമായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പേസിന്റെ കൈക്കുഴയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് വെങ്കല മെഡലിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ കടുത്ത വേദന സഹിച്ചാണ് ഫെർണാണ്ടോ മെലിജെനിയെ നേരിട്ടതെന്ന് പേസ് അനുസ്മരിച്ചു.

‘അന്ന് മത്സരത്തിനു മുൻപേ തന്നെ എന്റെ വലതു കൈക്കുഴയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അന്ന് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരും ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റും എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്റെ കരിയർ തന്നെ അവസാനിച്ചേക്കാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഒരു കായിക താരമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ ഞാൻ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങി’ – പേസ് പറഞ്ഞു.

അന്ന് ഏറ്റെടുത്ത വെല്ലുവിളിയുടെ എത്രയോ മടങ്ങ് പ്രതിഫലമാണ് ആ മെഡൽ നേട്ടത്തിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പേസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘അന്ന് ആ മെഡൽ നേട്ടത്തിനുശേഷം വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽപ്പോലും സന്തോഷം മാത്രമേ തോന്നുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇത്തരമൊരു നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്രത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ്’ – പേസ് പറഞ്ഞു.

ഒളിംപിക്സിൽ ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടുമൊരു മെഡൽ നേടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പേസ് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘കായിക രംഗത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന മത്സരം വളരെ കടുത്തതാണ്. ശാരീരിക മികവും മാനസിക കരുത്തും സാങ്കേതിക തികവുമെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ടെന്നിസിൽനിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെഡൽ നേടാൻ കുറച്ചുകാലം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്തരമൊരു നേട്ടത്തിന് ഒരു ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ സഹനം ആവശ്യമാണ്’ – പേസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Leander Paes explains why India may need to wait for another Olympic tennis medal