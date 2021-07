2008 ഒളിംപിക്സിൽ ആദ്യ ഷോട്ടിനു മുൻപേ ഞാൻ ജേതാവായിരുന്നു: ബിന്ദ്ര പറയുന്നു

ഇതുവരെയുള്ളതിൽവച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒളിംപിക്സിനാണ് ടോക്കിയോയിൽ തിരശീല ഉയരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒളിംപ്യൻ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇത്രയേറെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ, രണ്ടാം നമ്പർ താരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബിന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ദ് വീക്കി’ന്റെ ഒളിംപിക്സ് സ്പെഷൽ വിഡിയോ പരിപാടിയായ ‘നമസ്തേ ടോക്കിയോ’യിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിന്ദ്ര. ഒളിംപിക്സിൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു താരം കൂടിയാണ് ബിന്ദ്ര.

2008ലെ ഒളിംപിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയതിനെക്കുറിച്ചും വിഡിയോയിൽ ബിന്ദ്ര മനസ്സു തുറന്നു. വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കണ്ട നിമിഷമായിരുന്നു ഒളിംപിക്സിലെ സ്വർണ മെഡൽ നേട്ടമെന്ന് ബിന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാവരും ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളെ വളരെ കാൽപനികമായി കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ, ആ നേട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അതിലുമൊക്കെ എത്രയോ വലിയ അധ്വാനമുണ്ട്. ആ സ്വർണ മെഡലിന് ഞാൻ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആ സ്വർണ മെഡലിലേക്കുള്ള വളർച്ചയെ വലിയ കാര്യമായിത്തന്നെ കാണുന്നു. അന്നത്തെ മെഡൽ നേട്ടത്തിന്റെ യഥാർഥ മൂല്യവും ആ വളർച്ച തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യം നേടാനായി പോരാടാൻ മനുഷ്യരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കായിക മേഖലയുടെ ഉദാഹരണവും അതിൽ കാണാം. ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടെ ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നതും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്’ – ബിന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും സമാധാനത്തോടെയാണ് 2008ലെ ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരിക്കാനായി ഇറങ്ങിയതെന്നും ബിന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ‘ഒരുക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനേക്കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഒളിംപിക്സിൽ ആദ്യ ഷോട്ട് ഉതിർക്കും മുൻപു തന്നെ ഞാൻ വിജയിയായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ മത്സരത്തിനു മുൻപേ ജേതാവായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു’ – ബിന്ദ്ര വിവരിച്ചു.

ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച സംവിധാനങ്ങളുമാണുള്ളതെന്നും ബിന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സമയത്ത് പരിശീലിച്ചിരുന്നത് മാവിന്റെയൊക്കെ ചുവട്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ മോഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിംപിക് തലത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്’ – ബിന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: India has never had better prospects for an Olympics, says Abhinav Bindra