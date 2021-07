മോഹിച്ചത് അമ്പെയ്ത്തുകാരിയാകാൻ; ‘ചാനുവിന്റെതു വിറകുപെറുക്കി നേടിയ കരുത്ത്’

സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്പെയ്ത്തു താരമാകാനായിരുന്നു മീരാഭായ് ചാനുവിന്റെ മോഹം. എന്നാൽ ചാനുവിനായി കാലം കാത്തുവച്ചതു മറ്റൊന്നായിരുന്നു! 14–ാം വയസ്സില്‍ ഭാരോദ്വഹനവുമായി പ്രണയത്തിലായതാണു കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. ഇംഫാലിലെ സർക്കാർ കോച്ചിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയതോടെ തുടങ്ങുന്നു മീരാഭായ് ചാനുവിന്റെ ‘ഭാരോദ്വഹന ചരിത്രം.’



കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വനത്തിനുള്ളിൽനിന്നു വിറകുപെറുക്കിയാണു മീര ഭാരോദ്വഹനത്തിലെ ‘പരിശീലനം’ തുടങ്ങിയതെന്നാണു സഹോദരൻ ബയോന്ത മീട്ടെ പറയുന്നത്. ‘മീര പച്ചക്കറി ധാരാളമായി കഴിക്കുമായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഴങ്ങളും വിറകും മറ്റും ശേഖരിക്കാൻ മീരയും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വനത്തിലേക്കു വരാറുണ്ടായിരുന്നു.

വലുതായപ്പോഴും ഇതു തുടർന്നു. എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റാർക്കും എടുത്തുപൊക്കാനാകാത്തത്ര ഭാരമുള്ള വിറകുകഷണങ്ങൾ അവളാണ് എടുത്തു പൊക്കി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നീ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്ററായി കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ വിറകു കൂടി വീടുകളിൽ എത്തിക്ക് എന്നാണു മറ്റുള്ളവർ അവളോടു തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവളുടെ മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു,’ ബയോന്ത പറ‍ഞ്ഞു.

എല്ലാ ദിവസവും 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണു ചാനു ഇംഫാലിലെ പരിശീലന സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത്. 2009ലായിരുന്നു ആദ്യ ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ് നേട്ടം. 2012ൽ ജൂനിയർ ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ രാജ്യാന്തര പകിട്ടിലേക്ക്. കഴി‍ഞ്ഞ തവണത്തെ റിയോ ഒളിംപിക്സിലും 49 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഏറെ മെഡൽ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന താരമായിരുന്നെങ്കിലും മികവിലേക്ക് ഉയരാനായില്ല. വെറും കയ്യോടെയായി ബ്രസീലിൽനിന്നുള്ള മടക്കം. എന്നാൽ പിറ്റേ വർഷം നടന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ചാനു 2018ൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും സുവർണ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചുതോടെ ഫേവറിറ്റായിത്തന്നെയാണു ഒളിംപിക്സിനെത്തിയത്.

മീരാഭായ് ചാനു (AFP Photo).

സ്നാച്ചിൽ 87 കിലോയും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 115 കിലോയും അടക്കം 202 കിലോഗ്രം ഭാരം ഉയർത്തി 26 കാരിയായ ചാനു വെള്ളി മെഡൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയതു കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മണിപ്പൂരിലെ വീട്ടിൽ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നാണു കണ്ടത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തിനൊപ്പം ചാനുവിന്റെ മണിപ്പൂരിലെ വീടും ആഘോഷത്തിലായി.

ചാനു മത്സരിച്ച 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ചൈനയുടെ സിഹുയി ഹോയ്ക്കാണ് (210 കിലോഗ്രം) ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ 19 കാരി വിൻഡി കാസ്റ്റിൻക (194 കിലോഗ്രാം) മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. സ്നാച്ച് വിഭാഗത്തിലും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക് വിഭാഗത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം ഉയർത്താൻ ഓരോ താരത്തിനും 3 അവസരം വീതമാണു ലഭിക്കുക. സ്നാച്ചിലും ക്ലീൻ ആർഡ് ജെർക്കിലുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന താരമാണു ജേതാവാകുക.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ബഹുമതിയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡും (2018) മീരാഭായ് ചാനു നേടിയിട്ടുണ്ട്.

