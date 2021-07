‘ഇനി വീട്ടിലൊന്നു പോകണം’: 5 വർഷത്തിനിടെ മീര വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞത് 5 ദിവസം മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 5 ദിവസം മാത്രമാണു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇനി ഒളിംപിക് മെഡലുമായി വീട്ടിലേക്കു പോകാം’ – ടോക്കിയോയിൽ ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ശേഷം മീരാബായ് ചാനു മാധ്യമങ്ങളോടു പങ്കുവച്ചത് ഒളിംപിക് മെഡൽ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ്.



‘ഇവിടെയെത്താൻ പല ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു, പലതും ഉപേക്ഷിച്ചു. 2017ലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ വിവാഹം. റിയോ ഒളിംപിക്സിലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പായിരുന്നു മികവ് തെളിയിക്കാൻ ഏക അവസരം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കി. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല’– സായ് ഒരുക്കിയ വെർച്വൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ടോക്കിയോയിൽനിന്നു മീരാബായ് പറഞ്ഞു.

‘2016ൽ റിയോ ഒളിംപിക്സിലെ പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ടോക്കിയോയിൽ മികവു കാട്ടുമെന്ന്. ഒളിംപിക് മെഡൽ എന്ന സ്വപ്നം സഫലമായിരിക്കുന്നു. റിയോയിലും ഏറെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അതെന്റെ ദിവസമായിരുന്നില്ല’. റിയോയിൽ നിന്നു താൻ ഏറെ പഠിച്ചുവെന്നും പരിശീലന, സാങ്കേതിക രീതികളെല്ലാം അടിമുടി മാറ്റിയെന്നും ഇതിന് ഏറെ ശ്രമം നടത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും മീരാബായ് ചാനു പ്രതികരിച്ചു.

‘പരിശീലന രീതികളും മറ്റും മാറ്റിയതിന്റെ ഫലമാണ് 2017ലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും പിന്നീടു നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും കണ്ടത്.

കടുത്ത പരിശീലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി മീരാബായ് ചെയ്തിട്ടില്ല’ – ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രധാന പരിശീലകൻ വിജയ് ശർമ പറഞ്ഞു.

‘അമ്മയെ കാണാൻ ഏറെക്കാലമായി കൊതിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം പ്രാർഥിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ മീൻ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അവർ’ – മീരാബായ് ചാനു പറഞ്ഞു.

