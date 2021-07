കൂനിന്മേൽ കുരുവായി കോവിഡ്; പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം; കേരളത്തിന് തിരിച്ചടി

താൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ ഓൺലൈൻ യോഗം വിളിച്ച കായികാധ്യാപകൻ ഞെട്ടി. ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെയും പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ടു തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ സമീകൃത ആഹാരത്തിൽനിന്നു വീട്ടിലെ കപ്പയിലേക്കും ചക്കയിലേക്കും മറ്റും പറിച്ചുനട്ടതിന്റെ ഫലം. മൂന്നുപേരും വല്ലാതെ തടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിനു വലിയ പ്രതീക്ഷകളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നവർ. ഇനി എത്രനാളെടുത്താലും ഇവരെ പഴയപരുവത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു പരിശീലകന്റെ സങ്കടം.



പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ പയ്യൻ. താൻ പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞതു സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന ശേഷമെന്ന് അവന്റെ സാക്ഷ്യം. നല്ല പരിശീലനവും ഭക്ഷണവും അവനെ മികച്ചൊരു കായികതാരമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. വീടിനു അടുത്തുള്ള, വേണമെങ്കിൽ മൈതാനമെന്നു വിളിക്കാവുന്ന പറമ്പിൽ ഹോസ്റ്റൽ തുറക്കുംവരെ പരിശീലനം നടത്തണമെന്ന് അവന് ആഗ്രഹമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ, വീട്ടിലെ പട്ടിണി മാറ്റുകയാണ് ആദ്യദൗത്യമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവൻ കിട്ടുന്ന പണികൾക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന വരുമാനംകൊണ്ടു മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നാലും പ്രായപരിധി കടന്നുപോകുമെന്നതിനാൽ ഇനി മത്സരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയിറങ്ങുമെന്ന ആധിയിലാണ് അവൻ.



ഇതു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ തെക്കുമുതൽ വടക്കുവരെ കണ്ടെടുക്കാനാകും. നമ്മുടെ കായികപാരമ്പര്യത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവീണിരിക്കുന്നു. മുൻപേ, പലകാരണങ്ങൾകൊണ്ടു വെട്ടുകിട്ടിയതാണ്. കോവിഡ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപിച്ചിരിക്കുന്നു.



ശോഷിക്കുന്ന കായികസമ്പത്ത്



പി.ടി.ഉഷ, ഷൈനി വിൽസൻ, മേഴ്സി കുട്ടൻ, ബോബി അലോഷ്യസ്, കെ.എം.ബീനാമോൾ, അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, പ്രീജ ശ്രീധരൻ, സിനി ജോസ്, ടിന്റു ലൂക്ക. കായികകേരളത്തിന്റെ വനിതാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ദീപശിഖ കൈമാറിവന്നവർ. എന്തേ വിളക്ക് അണയുന്നുവോ? കണ്ണികൾ അകലുന്നുവോ? ഇന്ത്യയിലെ വലുതും ചെറുതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അദ്ഭുതത്തോടെയും അസൂയയോടെയും നോക്കിയിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ കായികസമ്പത്ത് ശോഷിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പിടി ഉഷ, കോച്ച് ഒ.എം നമ്പ്യാർ. ചിത്രം: മനോരമ

കൂനിന്മേൽ കുരുവായ കോവിഡ് എൽപിച്ച ആഘാതം കൂടിയായതോടെ കേരളം കിതയ്ക്കുകയാണ്. 1980ൽ പി.ടി.ഉഷയിലൂടെ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ട് തുടർന്ന ഒളിംപിക്സിലെ മലയാളി വനിതാപ്രാതിനിധ്യം ഇത്തവണയില്ല. കേരളത്തിന്റെ ജിസ്ന മാത്യുവും വി.കെ.വിസ്മയയും ഇത്തവണത്തെ മിക്സഡ് റിലേ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നായിരുന്നു മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ ട്രയൽസിലെ മോശം പ്രകടനം ഇരുവർക്കും വിലങ്ങുതടിയായി. ദേശീയ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിലും കേരളതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലവാരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നില്ല.



എന്താണു കേരളത്തിനു പറ്റിയത്?



ഹരിയാനയും തമിഴ്നാടുമൊക്കെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികതാരങ്ങളെ ജോലിയും പണവുമൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു സ്വന്തമാക്കിയും മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലനസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിയും കുതിക്കുമ്പോൾ കേരളം കയ്യിലുള്ളവരെപ്പോലും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കാലങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നതാണു വസ്തുത. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ഒന്നരവർഷത്തിലേറെയായി പരിശീലനം നിലച്ചതു കേരളത്തെ ഒരു തലമുറ പിന്നിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണു കായികരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്.

പല കായികതാരങ്ങളുടെയും ഫിറ്റ്നസ് നഷ്ടമായി. ഇനി ഒന്നിൽനിന്നു തുടങ്ങി കാര്യമായ പരിശീലനം നടത്തിയാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനാകൂ. എന്നാലും പഴയപ്രകടനത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ. ഇന്ത്യയും, ഏതാണ്ടു ലോകം മുഴുവനും കോവിഡിന്റെ പിടിയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ കായികമേഖലയെ മഹാമാരി വല്ലാതെ ബാധിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുറസായതും വിജനവുമായ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളുള്ളതു കോവിഡ് കാലത്തും പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനു പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്കു സഹായകരമായി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥയോ? ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓടാൻ പോയിട്ടു നടക്കാൻപോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതി.

ഓൺലൈൻ പരിശീലനം

വർഷം നാൽപതോളം ഒഴിവുകളിൽ നിയമനങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽത്തന്നെ കായികതാരങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും മറ്റു കമ്പനികളും ഒരുക്കിയിരുന്ന അവസരങ്ങളും ഏറെ. ഇതെല്ലാം നഷ്ടമായി. എസ്എസ്എൽസി,പ്ലസ്ടു ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനവും കായികമേഖലയിൽനിന്നു വിദ്യാർഥികളെ അകറ്റുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഭയം. കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയിലും റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തു മത്സരിക്കാൻ തയാറായവർക്കു ഗ്രേസ് മാർക്കു നൽകേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം പരിശീലനം മുടങ്ങിയപ്പോൾ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾക്കുള്ളപോലെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കായികതാരങ്ങൾക്കും നൽകാനായിരുന്നു സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പരിശീലകർക്ക് അധികൃതർ നൽകിയ നിർദേശം. ആദ്യമാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലെന്നു താരങ്ങളും പരിശീലകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ചിത്രം: മനോരമ

അടച്ചുപൂട്ടിയ മൈതാനങ്ങൾ കാടുമൂടി. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകളും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളും തകർന്നു. ജിമ്മിലെ ഉപകരണങ്ങളിൽ പലതും തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുന്നു. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണു കായികാധ്യാപക സംഘടനകളും സ്പോർട് കൗൺസിൽ പരിശീലകരുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയതു ദരിദ്രസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്കു പോഷകാഹാരക്കുറവുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനും 25 വർഷം ആർമി ചീഫ് കോച്ചുമായിരുന്ന കെ.എസ്.അജിമോൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹോസ്റ്റലുകളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണു കായികതാരങ്ങൾക്കു നൽകിയിരുന്നത്. പലവിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. കോവിഡ് സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വഷളാക്കിയതു മൂലം പട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവരുന്നവരും ഇതിലുണ്ട്. ഒരാഴ്ച പരിശീലനം മുടങ്ങിയാൽ മൂന്നാഴ്ച പിന്നോട്ടു പ്രകടനനിലവാരം പോകുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ‌, ഒന്നര വർഷമായി പരിശീലനം ഇല്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥയോ?

വേണം ബയോ ബബ്ൾ



കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കായികതാരങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം നൽകുകയും ഐപിഎല്ലിലും യൂറോ കപ്പിലുമൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച ബയോ ബബ്ൾ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. കേരളത്തിന്റെ ശക്തിയായ എട്ടോ പത്തോ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ആ ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നവർക്കു കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലനം ഉടൻ നൽകുകയാണു കേരളം കായികമേഖലയിൽ വളരെ പിന്നിൽപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയെന്ന് അജിമോൻ പറയുന്നു.



ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സ് വേദി.

കോവിഡ് മാറിയാലും ഒറ്റയടിക്കു താരങ്ങളെ മത്സരത്തിന് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു പാലാ അൽഫോൻസ കോളജിലെ കായികവിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ഡോ.തങ്കച്ചൻ മാത്യു. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സ്പോർട് ഹോസ്റ്റലുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്ററുകളിലായി പരിശീലനം നൽകുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കാമായിരുന്നു. ദീർഘനാളായി കാര്യമായ പരിശീലനം ഇല്ലാത്തതു നമ്മുടെ താരങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനു കീഴിൽ നൂറ്റൻപതോളം കോച്ചുമാരാണുള്ളത്. അവരെ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കു പരിശീലനം നൽകാനെങ്കിലും വൈകാതെ അനുവദിക്കണമെന്നു ഡോ.തങ്കച്ചൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

English Summary: Why Kerala Athletes are underperforming in Olympic Events. A Reality Check