ഡാഡീ, ഈ കളി പെൺകുട്ടികളുടേത് കൂടിയാണ്

പ്രിയ ഡാഡി,

ഡാഡിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നറിയാം. സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് പെ‍ൺകുട്ടികളുടെ കളിയല്ലെന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ! ജോലി കഴിഞ്ഞു കിഴക്കൻ സാവോ പോളോയിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോൾ മതിലിൽ സ്കേറ്റ് ബോർ‍ഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അരിശം കയറിയതോർമയില്ലേ? എന്നിട്ട് വീട്ടിനകത്തു പോയി വാളെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്കേറ്റ് ബോർഡ് മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതുകണ്ട് ഈ മകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിന്റെ സമയത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുപോകുന്നു. ആൺകുട്ടികളെപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ചു നടക്കുന്ന, സകേറ്റ്ബോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന തെറിച്ച പെണ്ണെന്ന് എന്നെ പലരും പരിഹസിച്ചിരുന്നു. അതൊന്നും എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സ്കേറ്റ്ബോർഡും മറ്റൊരാളുടെ പഴയ ചക്രങ്ങളും കടം വാങ്ങി ഞാൻ ഡാഡിയെ ധിക്കരിച്ചു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഡാഡി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.

പിന്നീട്, നമ്മുടെ ഇടുങ്ങിയ തെരുവിൽനിന്ന് വീടിനടുത്തുള്ള സ്കേറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഓർമയില്ലേ! മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും എന്റെ രണ്ടു ചേച്ചിമാരും എന്നെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ എന്റെ മത്സരം കാണാൻ വീട്ടിൽനിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. എന്റെ ആദ്യ വിജയം അന്നായിരുന്നു. ആ നിമഷം മുതൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകനായി ഡാഡി മാറിയതും ഞാനോർക്കുന്നു.

പിന്നീട്, എനിക്കു 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിദേശത്ത് എക്സ് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടെ നിന്നത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. എനിക്കു വേണ്ടി സ്പോൺസർമാരോട് തർക്കിച്ചതും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന അവസരമാണെന്നു പറഞ്ഞ് പ്രചോദിപ്പിച്ചതും എങ്ങനെ മറക്കും!

2015ൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ കാലത്ത്, സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഫാഷൻ രംഗത്തേക്കു തിരിയണമെന്നു പോലും പലരും ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ, എന്റെ വഴി ഏതാണെന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞപ്പോൾ, മത്സരസമയത്തു പോലും സങ്കടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ സ്കേറ്റ്ബോർഡിൽ കാണുമ്പോൾ മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ പോലും അസ്വസ്ഥരാകുമായിരുന്നു.

ഈ ഒളിംപിക്സിൽ മെഡൽ നേടുകയെന്നതു മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിലുമുപരി വനിതാ സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ്ങിന് ലോകമെങ്ങും അംഗീകാരം കിട്ടണം. ഈ കായികവിനോദം ആൺകുട്ടികളെന്നോ പെൺകുട്ടികളെന്നോ വിവേചനം കാട്ടുന്നില്ല. എനിക്കു സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതു കഴിയും.

പ്രിയപ്പെട്ട ഡാഡി, ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഈ തിരിച്ചറിവു മാത്രമാണ്.

(കടപ്പാട്: പ്ലെയേഴ്സ് ട്രിബ്യൂൺ.കോം)

ലെറ്റിഷ്യ ബുഫോനി

സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ്ങിലെ പരമോന്നത ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലൊന്നായ എക്സ് ഗെയിംസിൽ ഈ വർഷം ഉൾപ്പെടെ 6 തവണ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവാണ് ബ്രസീലുകാരിയായ ലെറ്റിഷ്യ ബുഫോനി. ഈ ഇനത്തിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളിലൊരാളായ ലെറ്റിഷ്യയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി 34 ലക്ഷം പേർ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. സാവോപോളോയിലെ ജയ്മെ ജൊസെ ഡസിൽവയുടെയും ക്ലഡെറ്റ് ബുഫോനിയുടെ മകളാണ് ഈ ഇരുപത്തെട്ടുകാരി. ഈ ഒളിംപിക്സിൽ വനിതകളുടെ സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ്ങിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഇനത്തിലെ ഫേവറിറ്റുകളിലാരാളായിരുന്നെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനു ഫൈനൽ യോഗ്യത നഷ്ടമായി. സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് ആധാരമാക്കിയുള്ള വിഡിയോ ഗെയിമിൽ ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് ലെറ്റിഷ്യ.

