‘ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വിടാൻ സമയം കിട്ടില്ല’ – വിഡിയോ’

‘എന്റെ കരിയറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 20–25 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണ പന്തു ലഭിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ഉള്ള താരങ്ങളെ നമുക്കു കാണാനാകില്ല. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ മഞ്ഞ ജഴ്സിയാകും നമുക്കു ചുറ്റും. ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ നമുക്കു ചിന്തിക്കാന്‍ പോയിട്ട് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയം തരില്ല, ഗ്രൗണ്ടിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കു നേരേ നോക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നതാണു സത്യം’, മുൻ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി നായകൻ വിരെൻ റാസ്ക്വിന്നയുടെ വാക്കുകളാണിത്.



2004 ഏതൻസ് ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ഹോക്കി ടീമിൽ ഉൾപ്പട്ടിരുന്ന റാസ്ക്വിന്ന 4 വർഷത്തിനു ശേഷം 28–ാം വയസ്സിൽ ഹോക്കിയിൽനിന്നു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതു രാജ്യം ഞെട്ടലോടെയാണു കേട്ടത്. മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഹോക്കിയോടു വിടപറഞ്ഞ റാസ്ക്വിന്ന അധികം വൈകാതെതന്ന പരിശീലകന്റെ റോളിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഹോക്കിയിൽനിന്നു വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചു ദ് വീക് ഒളിംപിക്സ് പ്രത്യേക വിഡിയോ പരമ്പരയായ ‘നമസ്തേ ടോക്കിയോ’യിൽ റാസ്ക്വിന്ന മനസ്സു തുറന്നു.

‘എനിക്കു 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോടു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്കു കളിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ 28 വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ ഹോക്കിയിൽനിന്നു വിരമിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോടു തുടർന്നും കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്കു പഠിക്കണമായിരന്നു.

എംബിഎയ്ക്കു ചേരാനായിരുന്നു തീരുമാനം. കളിക്കളത്തിൽ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകിയെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം മാർസെലസ് ഗോമസാണ് എന്നെ കളി പഠിപ്പിച്ചത്. കളി മാത്രമല്ല, അച്ചടക്കം, ഉത്തരവാദിത്തം, ടീം സ്പിരിറ്റ്, അത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹമാണു പഠിപ്പിച്ചത്.

ഒളിംപിക് മെഡൽ നേടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട്. ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമാണു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 4 പതിറ്റാണ്ടായി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതു തുടർന്നാൽ മതി. എന്നാൽ മെഡൽ നേടാൻ കളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മികവിലേക്ക് ഉയർന്നേ തീരൂ’- റാസ്ക്വിന്ന പറഞ്ഞു.

