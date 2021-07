വീട്ടുകാർ മോഹിച്ചത് സർക്കാർ ജോലി; ടോക്കിയോയിൽ ജാബിർ ഇതാ ട്രാക്കിലേക്ക്!

മലപ്പുറം∙ എസ്എസ്എൽസി പാസായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹർഡിൽ എം.പി. ജാബിറിനു മുൻപിൽ വന്നുപെടുന്നത്. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പ്ലസ് വണ്ണിന് സയൻസെടുക്കണോ കൊമേഴ്സെടുക്കണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടത്തിൽ ഉപരിപഠനമായിരുന്നു ജാബിറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ചേരേണ്ട സ്കൂളും സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലും നേരത്തേ തന്നെ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര പ്രമേയമായി വീട്ടിൽ വിഷയമവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാതെതന്നെ ആവശ്യം തള്ളപ്പെട്ടു. നന്നായി പഠിച്ചൊരു സർക്കാർ ജോലി, അതായിരുന്നു കുടുംബം കണ്ടുവച്ച ട്രാക്ക്.

പക്ഷേ, പിന്നോട്ടോടാൻ ജാബിറും തയാറായിരുന്നില്ല. ഒട്ടേറെ ‘നയതന്ത്ര’ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ മകന്റെ ട്രാക്കിലേക്കു തന്നെ അവരുമെത്തി. തവനൂർ കേളപ്പജി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വണ്ണിനു ചേർന്ന് 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ജാബിർ ഉപരിപഠനവും തുടങ്ങി. പഠനത്തിൽനിന്ന് ഓടിയൊളിക്കലല്ല, ഒളിംപിക് നേട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിത്തെളിയലായിരുന്നു യഥാർഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ജാബിറിന് ഏറെക്കാലമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല.

പി.ടി.ഉഷയ്ക്കു ശേഷം 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ഒളിംപിക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരമെന്ന നേട്ടത്തിനു പുറമേ മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒളിംപ്യനെന്ന ഖ്യാതിയും ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനു സ്വന്തം. ‌ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ മുടിക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിൽ പിതാവ് എം.പി. ഹംസയും മാതാവ് ഷെറീനയും സഹോദരങ്ങളായ ജെസ്നയും ഫാത്തിമ ജെബിനും ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സും ഒളിംപ്യനെന്ന ബഹുമതിയുമാണ് മദാരി പള്ള്യാലിൽ വീട്ടിലേക്ക് ജാബിറിലൂടെ നേരിട്ടു കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്.

∙ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പുകൾ

ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ള നേട്ടത്തിലേക്കാണ് ജാബിർ ഓടിക്കയറിയതെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ചുവടു വയ്പ് പന്തല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു. സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിൽ സിഎച്ച് സിസി മുടിക്കോട് ടീമിന്റെ സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കറായി വിലസിയിരുന്ന പയ്യനെ അത്‌ലറ്റിക്സിലേക്കു വഴി തിരിച്ചുവിട്ടത് കായികാധ്യാപകനായ വി.പി.സുധീറാണ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ 400 മീറ്ററിൽ വെങ്കലം നേടിയായിരുന്നു തുടക്കം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പന്തല്ലൂർ സ്കൂൾ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡൽ കൂടിയായിരുന്നു അത്.

എം.പി ജാബിർ.

പിന്നീട് തവനൂർ കേളപ്പജി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ ഹയർസെക്കൻഡറി പഠനസമയത്ത് 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിലേക്കു മാറി. ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒറ്റലാപ്പിൽ വരുന്ന ഹർഡിൽസിൽ തിളങ്ങുന്നൊരു ഭാവി കോച്ചായ എം.വി.അജയൻ ജാബിറിൽ കണ്ടിരുന്നു. ആദ്യതവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മീറ്റിൽ വെങ്കലമായിരുന്നു സമ്പാദ്യമെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ സ്വർണം നേടി. അതേ വർഷം ദേശീയ സ്കൂൾ മീറ്റിലും സ്വർണനേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. ജാബിറെന്ന ഒളിംപ്യന്റെ മണ്ണൊരുക്കം കൂടിയായിരുന്ന ഹയർസെക്കൻഡറി പഠനകാലം



∙ ആർക്കും പാകമാവുന്ന സ്‍പൈക്കുകൾ

പന്തല്ലൂർ സ്കൂളിനു പൊതുസ്വത്തായി നാലോ അഞ്ചോ ജോടി സ്പൈക്കുകളുണ്ട്. ആർക്കും പാകമാകുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പാകമാകാത്തവ എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്കൂളിലെ ഓട്ടക്കാരെല്ലാം മാറി മാറിയിടുന്ന ഈ സ്പൈക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ജാബിറിന്റെ തുടക്കവും. 400 മീറ്ററിൽ സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ വെങ്കലം നേടിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് സ്വന്തം സ്പൈക്കെന്ന സ്വപ്നം ജാബിറിനു മുൻപിൽ യാഥാർഥ്യമായത്. ക്ലാസിലെ കൂട്ടുകാർ പിരിവിട്ടു വാങ്ങി നൽകിയതായിരുന്നു അത്. ഇതു കൂടാതെ നാട്ടിലെ കായിക പ്രേമികളുടെ വകയായും കിട്ടി മറ്റൊരെണ്ണം.

വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ജാബിറിന്റെ പാദങ്ങൾക്കു മാത്രം പാകമാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചരിത്രം വഴി മാറുന്നുണ്ട്. 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ പി.ടി. ഉഷയ്ക്കുശേഷം ഒളിംപിക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരമെന്ന ബഹുമതിയാണ് ജാബിർ തന്റെ ഒരു പാദത്തിൽ അണിയുന്നത്. മറുപാദത്തിലാകട്ടെ 57 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷതാരമെന്ന പദവിയും. ഈ സൈസിലുള്ള സ്പൈക്ക് ഇനി മറ്റാർക്കും പാകമാവില്ല. ജാബിർ അതിട്ടു കഴിഞ്ഞു.



∙ മാനത്തോളം വളരാൻ ചുവടെണ്ണിയാൽ മതി



ജാബിർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹർഡിലിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കെത്താൻ 15 ചുവടുകൾ വേണം. അങ്ങനെ 10 ഹർഡിലുകൾ. ഒളിംപിക്സിലായാലും സംസ്ഥാന കായിക മേളയിലായാലും ഈ ചുവടെണ്ണം തെറ്റാറില്ല. ഇതേ രീതിയിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെത്തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ ഈ താരം കായികരംഗത്തെ സമീപിച്ചതും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോണിൽനിന്നിട്ട അപ്രതീക്ഷിത ഗോൾ പോലെയായിരുന്നു ആ മിന്നൽ മുന്നേറ്റം. വൈകിയാണ് അത്‌ലറ്റിക്സിലേക്കു വരുന്നതു തന്നെ. പക്ഷേ, വളരെപ്പെട്ടെന്ന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്കുടമയായി.

എം.പി. ജാബിറിന്റെ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന പിതാവ് എം.പി.ഹംസയും മാതാവ് ഷെറീനയും സഹോദരിമാരായ ഫാത്തിമ ജെബിനും ജെസ്നയും. ചിത്രം: ഫഹദ് മുനീർ

സ്കൂൾ, സർവകലാശാലാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പെരുക്കപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒളിംപിക്സിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലേക്ക് എത്തിയതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ വശം തെളിഞ്ഞു കാണാം. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പരിശീലനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വീടിന് ഏറെ ദൂരെയുള്ള സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കു മാറി. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളിജിൽ ഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സെയിലറായി ജോലിക്കു കയറി. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലനത്തിനുള്ള വഴി തുറന്നുകിട്ടുകയായിരുന്നു അതോടെ. ഏറെക്കാലം കളിച്ചു നടക്കാതെ നേരിട്ടങ്ങ് കാര്യത്തിലേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു ജാബിർ. സർവീസസ് ദേശീയ കായികമേളയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ സ്വർണ ജേതാവായിട്ടുണ്ട്.



∙ മുടിക്കോടിന്റെ മഴവിൽ കിക്ക്

തുടക്കകാലത്ത് ഒരു അത്‌ലറ്റിക്സ് സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ജാബിർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല. ഉയരക്കുറവായിരുന്നു കാരണമായിപ്പറഞ്ഞത്. അതേ ജാബിർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സിന്റെ അഭിമാന ഉയരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ പകരം വീട്ടലിനൊപ്പം ഉയരക്കുറവിനെ വേഗം കൊണ്ടു മറികടക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഈ നേട്ടത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്.

ലയണൽ മെസ്സി.

ഫുട്ബോളിന്റെ രാജകുമാരൻ മെസ്സിയാണ് ജാബിറിന്റെ ഇഷ്ടതാരം. ഉയരക്കുറവിനെ സ്കില്ലുകൊണ്ടു നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രതിഭ. ഇന്ന് ജാബിറിന്റെ നാടായ മുടിക്കോട്ട് മെസ്സിയുടെയും ജാബിറിന്റെയും വൻ ഫ്ലെക്സുകൾ കാണാം. എങ്കിലും നാടിന് കൂടുതലിഷ്ടം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനോടു തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം മുടിക്കോട്ടുനിന്ന് ടോക്കിയോ വരെ നീളുന്ന മഴവിൽ കിക്കെടുത്തത് ജാബിറാണല്ലോ.



∙ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

രാജ്യാന്തരം



സ്വർണം



∙ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെസ്റ്റ് ഇവന്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്, ജക്കാർത്ത (2018)

വെള്ളി



∙സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കാഠ്മണ്ഡു (2019)

400 മീ. ഹർഡിൽസിലും 4-400 റിലേയിലും വെള്ളി

വെങ്കലം



∙ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ് , ഭുവനേശ്വർ (2017)

∙ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ് , ഖത്തർ (2019)

ദേശീയ തലത്തിലെ സ്വർണ നേട്ടം



∙ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്സീനിയർ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്, പട്യാല (2017)

∙ദേശീയ അന്തർ സംസ്ഥാന അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്, ഗുവാഹത്തി (2018)

∙നാഷനൽ ഓപ്പൺ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്, റാഞ്ചി (2019)

