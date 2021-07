ആ സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു; ടോക്കിയോയിൽ കണ്ണീരോടെ റിങ്ങൊഴിഞ്ഞ് മേരി കോം!

ടോക്കിയോ∙ ഒളിംപിക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ തിരിതെളിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ടീമുകളും ഇത്രയധികം വിജയങ്ങൾ നേടിയ, മെഡലുകൾ സ്വപ്നം കണ്ട മറ്റൊരു ദിനമില്ല. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ചൊരു മത്സര ദിനം അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇടിത്തീ പോലെ ആ വാർത്ത ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയത്. ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം പ്രതീക്ഷ വച്ചിരുന്ന വനിതകളുടെ ബോക്സിങ്ങിൽ ഫ്ലൈവെയ്റ്റിൽ (51 കിലോഗ്രാം) പ്രിയതാരം മേരി കോം പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായിരിക്കുന്നു. മേരിയുടെ ക്വാർട്ടർ പ്രവേശവും കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് കനത്ത നിരാശയാണ് ഈ വാർത്ത സമ്മാനിച്ചത്.

പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമും ബാഡ്മിന്റൻ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ പി.വി. സിന്ധുവും പുരുഷൻമാരുടെ ബോക്സിങ് സൂപ്പർ ഹെവിവെയ്റ്റ് (91 കിലോഗ്രാം) വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം സതീഷ് കുമാറും ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയിരുന്ന മേരി കോമിന്റെ പുറത്താകൽ. മാത്രമല്ല, അമ്പെയ്ത്തിലെ തിരിച്ചടികൾക്കിടെ ഷൂട്ട് ഓഫിലേക്ക‌ു നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മൂന്നാം സീഡായ ഓഹ് ജിൻ ഹിയെക്കിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ അതാനു ദാസ് പുരുഷവിഭാഗം റീകർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലുമെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനില്ലാം പിന്നാലെയാണ് മേരി കോമിന്റെ മടക്കം.

റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായിരുന്ന കൊളംബിയൻ താരം ഇൻഗ്രിറ്റ് വലൻസിയയാണ് 3–2 എന്ന സ്കോറിൽ മേരി കോമിനെ തറപറ്റിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ടിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വൻ തോൽവിയാണ് മേരി മത്സരം കൈവിടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 4–1ന്റെ വലിയ മാർജിനിലാണ് വലൻസിയ വിജയിച്ചത്. രണ്ടും മൂന്നും റൗണ്ടുകളിൽ 3–2ന്റെ വിജയം നേടിയെങ്കിലും ആദ്യ റൗണ്ടിലെ 4–1 വിജയം അപ്പോഴും വലൻസിയയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം സമ്മാനിച്ചു. 3–2 എന്ന നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ എതിരാളി ജയിച്ചെന്ന ജഡ്ജസിന്റെ വിധി സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ സ്വീകരിച്ച മേരി കോം കണ്ണീരിനിടയിലും എതിരാളിയെ ആലിംഗനം ചെയ്താണ് മടങ്ങിയത്.

അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ ജഡ്ജസിന്റെ വിധിപ്രസ്താവം വിവാദത്തിനും തിരികൊളുത്തി. ‘ഈ സ്കോറിങ് സംവിധാനം മനസില്ലാകുന്നതേയില്ല. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ മേരിയും എതിരാളിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മത്സരിച്ചതിൽ അവർക്കെങ്ങനെയാണ് 4–1ന്റെ ലീഡ് അനുവദിക്കുന്നത്? തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തിയ വിധിയാണിത്. പക്ഷേ, ഇന്ന് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിനമാണെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും’ – ദേശീയ സഹ പരിശീലകനും മേരി കോമിന്റെ പഴ്സനൽ ട്രെയിനറുമായ ഛോട്ടെ ലാൽ യാദവ് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മേരി കോമിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. ‘എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ എതിരാളിയുടെ തന്ത്രമെന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും. അടുത്ത രണ്ടു റൗണ്ടും ഞാൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പോരാടാനാകും. അതിനുള്ള കരുത്ത് ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട്. മനക്കരുത്തിനൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനവും അച്ചടക്കവും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഞാൻ റിങ്ങിലുണ്ട്. മണിപ്പൂരിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു പോരാട്ടവീര്യമുണ്ട്. പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പോരാട്ടവീര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അൽപം കൂടുതലുണ്ട്’ – മേരി കോം പറഞ്ഞു.

ബോക്സിങ് ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ആറു സ്വർണം സഹിതം എട്ടു മെഡലുകൾ നേടി ഇതിഹാസമായി വളർന്ന താരമാണ് മേരി കോം. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിംപിക്സിലെ മെഡൽ ‍നേട്ടം 2012ലെ ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ നേടിയ വെങ്കലം മാത്രമാണെന്ന നിരാശ മായ്ക്കാൻ സ്വർണം തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മേരി ടോക്കിയോയിലെത്തിയത്. തുടക്കം മികച്ചതാക്കിയെങ്കിലും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കൊളംബിയൻ താരത്തോട് വഴങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയിൽ മേരി കോമിന് മടക്കം. പത്മ വിഭൂഷൺ, പത്മ ഭൂഷൺ, പത്മ ശ്രീ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക ബഹുമതിയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മുപ്പത്തെട്ടുകാരിയായ ഇതിഹാസത്തിന്റെ അവസാന ഒളിംപിക്സാകുമോ ഇത്?



