2–ാം നമ്പർ താരത്തെ തോൽപിച്ചു; ഒന്നാം നമ്പറുകാരനോട് കീഴടങ്ങി

ടോക്കിയോ ∙ പുരുഷ അമ്പെയ്ത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുയർത്തിയതിനു ശേഷം പ്രവീൺ ജാദവിന്റെ മടക്കം. ആദ്യറൗണ്ടിൽ റഷ്യയുടെ ലോക 2–ാം നമ്പർ താരം ഗൽസാൻ ബസർഷപോവിനെ 6–0നു തോൽപിച്ച ജാദവ് പിന്നാലെ യുഎസിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ താരം ബ്രാഡി എല്ലിസനോട് അതേസ്കോറിനു കീഴടങ്ങി. 29–28–27 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ബസർഷപോവിനെതിരെ ജാദവിന്റെ സ്കോറുകൾ.

എന്നാൽ എല്ലിസനെതിരെ 27–26–23 മാത്രം. തരുൺദീപ് റായിയും 2–ാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു നിരാശ. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ ഒലക്സി ഹൺബിനെ തോൽപിച്ച റായ് (6–4) 2–ാം റൗണ്ടിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ഇറ്റായ് ഷാനിയോടു ഷൂട്ടോഫിൽ തോറ്റു. 2 പേരും 5–5 എന്ന നിലയിൽ തുല്യതയിൽ നിന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഷൂട്ടോഫ് വേണ്ടി വന്നത്.

