100 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ നീന്തലിൽ യുഎസ് സൂപ്പർതാരം ഡ്രെസലിന് സ്വർണം; റെക്കോർഡ്

ടോക്കിയോ ∙ പുരുഷ വിഭാഗം 100 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ നീന്തലിൽ യുഎസ് സൂപ്പർതാരം കാലെബ് ഡ്രെസലിന് ഒളിംപിക് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം. നിലവിലുള്ള ചാംപ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൈൽ ചാമേഴ്സിനെ 2–ാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളിയ ഡ്രെസൽ 47.02 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. റഷ്യയുടെ ക്ലിമെന്റ് കോളെസ്നിക്കോവിനാണു വെങ്കലം. ഒളിംപിക്സിൽ ഡ്രെസലിന്റെ ആദ്യ വ്യക്തിഗത സ്വർണമാണിത്. ഈ ഒളിംപിക്സിൽ 4–100 റിലേയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ടീമിലംഗമാണ്. റിയോ ഒളിംപിക്സിലും 2 റിലേ സ്വർണം താരം നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Caeleb Dressel breaks Olympic record on way to second gold