മേരി കോം ‘വിജയിയേപ്പോലെ’ റിങ് വിട്ടതല്ല; ജയിച്ചെന്നു കരുതിയാണ് ആഘോഷിച്ചത്– വിഡിയോ

ടോക്കിയോ∙ ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന വനിതാ വിഭാഗം ബോക്സിങ്ങിൽ മേരി കോം പുറത്തായതിൽ ‘ട്വിസ്റ്റ്’! കൊളംബിയൻ താരം ഇൻഗ്രിറ്റ് വലൻസിയയ്‌ക്കെതിരായ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരിച്ചാണ് മേരി കോം പുറത്തായത്. 3–2നായിരുന്നു മേരിയുടെ തോൽവി. മത്സരശേഷം റിങ്ങിൽ ‘വിജയിയേപ്പോലെ’ കയ്യുയർത്തി എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത മേരി, നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ എതിരാളിയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അഭിനന്ദിച്ച ശേഷമാണ് റിങ് വിട്ടത്. തോൽവിയെ നിറചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ച മേരി കോമിന്റെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റി’നെ ഒട്ടേറെപ്പേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, പിന്നീടാണ് യഥാർഥ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ താനാണ് ജയിച്ചതെന്ന ധാരണയിലാണ് മേരി കോം വിജയിയേപ്പോലെ റിങ്ങിൽ പെരുമാറിയത്! ആകെയുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു റൗണ്ടുകളിൽ രണ്ടിലും മുന്നിലെത്തിയത് മേരിയായിരുന്നു. വലൻസിയ ജയിച്ചത് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ മാത്രം. ഇതോടെ വിജയമുറപ്പിച്ചാണ് മത്സരശേഷം മേരി കോം റിങ്ങിൽ നിന്നത്. റഫറിയുടെ രണ്ടു വശത്തും മത്സരിച്ച താരങ്ങളെ നിർത്തി വിജയിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാധാരണ രീതി. എന്നാൽ, കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന പതിവില്ല. പകരം വിജയിയുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി.

റിങ്ങിലെ ബഹളത്തിനിടെ വലൻസിയയുടെ നേരെ റഫറി വിരൽ ചൂണ്ടിയതും അവരെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും മേരി കോം കേട്ടില്ല. ജയിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്ന മേരി കോം ഇതോടെ ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി ചുറ്റിലുമുള്ള വൊളന്റിയർമാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. വിജയിയേപ്പോലെ നിറചിരിയോടെ തന്നെ എതിരാളിയെ ആലിംഗനവും ചെയ്താണ് മേരി കോം റിങ് വിട്ടത്. ആഘോഷ മൂഡിലാണ് മേരി കോം പുറത്തേക്കു വന്നതും. 20 വർഷം നീളുന്ന കരിയറിലെ ഏതാണ് അവസാന ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരിച്ച മേരി പരാജയത്തിൽ തളരാതെ റിങ് വിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും.

മത്സരശേഷം വിജയിച്ചെന്ന ധാരണയിൽ മേരി കോം റിങ്ങിൽ (ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ)

കായിക താരങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സംസാരിക്കുന്ന ‘മിക്സഡ് ഏരിയ’യിലേക്ക‌ാണ് മേരി കോം പിന്നീട് പോയത്. മേരിക്കു മുൻപേ ഇവിടെയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്സിങ് ടീമിന്റെ ഹൈ–പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടർ റാഫേൽ ബെർഗാമാസ്കോ വിധിനിർണയത്തിലെ പാളിച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വന്തം ടീമിലെ താരത്തോട് തോന്നുന്ന സ്വഭാവിക ചായ്‌വായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ തിരിച്ചറിവ്

പിന്നീട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ച മേരി കോം വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എതിരാളിയായ വലൻസിയയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു. ഒരേ സമയവും കായിക താരവും അമ്മയും എംപിയും ആയിരിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും പങ്കിട്ടു. അടുത്ത ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയും പങ്കിട്ടാണ് അവർ മടങ്ങിയത്.

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽനിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ഐതിഹാസിക വിജയങ്ങൾ ഒട്ടേറെ നേടിയ കരിയറിനെ മേരി കോം വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. ഇതിനു ശേഷം ഉത്തേജക പരിശോധനയ്ക്കായി പോകുമ്പോഴാണ് തോറ്റ വിവരം മേരി കോം അറിയുന്നത്! തോറ്റ മേരി കോമിനെ പരിശീലകൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തൊ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് മേരി തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഉടൻ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മേരിയുടെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുൻ കായികമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ ട്വീറ്റ് കണ്ടു. ഇതോടെയാണ് താൻ വിജയിയല്ല, പരാജിതയാണെന്ന് മേരി തിരിച്ചറിയുന്നത്.

‘എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഞാനാണ് ജയിച്ചതെന്നായിരുന്നു. റിങ്ങിൽ നടന്നത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നല്ലോ. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വലൻസിയയ്ക്ക് 4–1ന്റെ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. തുടക്കത്തിൽ അത്ര ശക്തമായ പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല. എടുത്തു പറയാവുന്ന പഞ്ചുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടും മൂന്നും റൗണ്ടുകൾ ഞാൻ ജയിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും ഞാനാണ് വിജയിയെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇ‌പ്പോഴും അറിയില്ല’ – പിന്നീട് മേരി കോം പറഞ്ഞു.

തോൽവി ഇപ്പോഴും മേരി കോമിന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. ജഡ്ജിമാരുടെ മോശം തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലെ അംബാസഡർ പദവി രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണ് മേരി കോമിന്റെ നിലപാട്.

‘ഈ വിഷയം ഞാൻ വെറുതേ വിട്ടുകളയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരാതിപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം തോറ്റുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിന്റെ വികാരത്തള്ളിച്ചയിലാണ് ഞാൻ. വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷരായ ജഡ്ജിമാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപും ഇതേക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയില്ല. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽനിന്ന് ഞാൻ രാജിവയ്ക്കും’ – മേരി കോം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഉടനെ വിരമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മേരി കോം പറഞ്ഞു. ഇത് അവസാന ഒളിംപിക്സാകാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിസും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുമെല്ലാം വരാനുണ്ടെന്നും 40 വയസ്സു വരെ കളത്തിൽ തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ടല്ലോയെന്നും മേരി കോം പറഞ്ഞു.

English Summary: Mary Kom says she didn’t realise she lost; cries foul over ‘unfair judgement’