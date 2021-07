ടോക്കിയോ ∙ ഒളിംപിക് മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി സാൻ മരീനോയ്ക്ക്. വനിതാ ട്രാപ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വെങ്കലം നേടി അലസാന്ദ്ര പെരിലിയാണു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനു മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്. 34,000 പേരാണു സാൻ മരീനോയിലെ താമസക്കാർ. ബ്രിട്ടിഷ് ദ്വീപ് മേഖലയായ ബർമുഡയുടെ (ജനസംഖ്യ: 64,000) പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോർഡാണു സാൻ മരീനോ സ്വന്തമാക്കിയത്. ട്രാപ്പിൽ സ്‌ലൊവാക്യയുടെ സൂസന്ന സ്റ്റഫെസിക്കോവ സ്വർണവും യുഎസിന്റെ കെയ്‌ൽ ബ്രൗണിങ് വെള്ളിയും നേടി.

English Summary: Tiny San Marino, Population 34,000; Just Won Its First Ever Olympic Medal