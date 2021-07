ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ മെഡലുകൾ നേടാനാകും: സാക്ഷി മാലിക്– വിഡിയോ

‘ഞാൻ നന്നായി പോരാടി. കാരണം എന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കു നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേടാൻ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കണമെന്നു ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. സീനിയർ താരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാത്തപ്പോൾ എല്ലാ സമ്മർദവും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതെന്തിന്?’

2016 റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ വനിതാ വിഭാഗം ഗുസ്തിയിൽ നേടിയ വെങ്കല മെഡലോടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ സാക്ഷി മാലിക്കിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. 58 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലെ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ ഗുസ്തിയിൽ ഒളിംപിക് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം എന്ന നേട്ടവും സാക്ഷി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

‘ദ് വീക്കി’ന്റെ ഒളിംപിക്സ് സ്പെഷ്യൽ വിഡിയോ പരമ്പരയായ ‘നമസ്തേ ടോക്കിയോയിൽ ഗുസ്തിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെക്കുറിച്ചും ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും സാക്ഷി വിശദമായി മനസ്സു തുറന്നു.



‘ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഒളിംപിക്സുകളെയും ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം മെഡലുകൾ ലഭിക്കുക ഗുസ്തിയിൽനിന്നാകും. ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണു നമുക്കൊപ്പമുള്ളത്. ബജ്‌രംഗ്, വിനേഷ്, റാബി എന്നിവരും എന്തിനു ജൂനിയർ താരങ്ങൾ പോലും മികച്ച പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുക്കുന്നത്,’ സാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: India will get a lot of medals in wrestling, says Sakshi Malik on ‘Namaste Tokyo’