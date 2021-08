എസ്തേബാൻ ഒക്കോൺ:എഫ് വണ്ണിൽ പുതിയ ജേതാവ്, ഹാമിൽട്ടനു ലീഡ്

അതിനാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഫോർമുല വൺ ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ ആൽപിൻ താരം എസ്തേബാൻ ഒക്കോൺ ജേതാവായി. ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പതിനാലാം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ മേഴ്‌സിഡീസിന്റെ ചാംപ്യൻ ഡ്രൈവർ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ മൂന്നാമനായി പോഡിയത്തിലെത്തി. പത്താമനായി മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പെനിൽ നിന്ന് ഹാമിൽട്ടൻ ചാംപ്യൻഷിപ് ലീഡ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു.



ആദ്യ ലാപ്പിൽ മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ ബൊത്താസ് വരുത്തിയ പിഴവിൽ മത്സരം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ ലാപ്പിൽത്തന്നെ 4 താരങ്ങൾ പുറത്ത്. കാറിനു തകരാർ സംഭവിച്ചെങ്കിലും മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പത്താം സ്ഥാനത്തെത്തി നേടിയ ഒരു പോയിന്റ് പോലും ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ നിർണായകമാകും. ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രി കഴിയുമ്പോൾ ഹാമിൽട്ടൻ 6 പോയിന്റ് മുന്നിലാണ്.

∙ ഒക്കോണിന് ആദ്യ ജയം



ആൽപിൻ താരം എസ്തേബാൻ ഒക്കോണിന് ഹങ്കറോറിങ്ങിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം. ആദ്യ ലാപ്പിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽ 5 താരങ്ങൾ പുറത്തായതാണ് ഒക്കോണിന് തുണയായത്. ഹാമിൽട്ടൻ ടയർ മാറ്റത്തിനു നേരത്തേ പിറ്റ് ചെയ്തതും അനുകൂലമായി. ഈ വർഷം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആൽപിൻ ടീമിന് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ജയം.

ഹാമിൽട്ടൻ.

ഗ്രിഡിൽ രണ്ടാമനായി മത്സരം തുടങ്ങിയ മെഴ്‌സിഡീസ് താരം വൾട്ടേരി ബൊത്താസിന്റെ തുടക്കം പിഴച്ചു. അതിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ബൊത്താസ് ലാൻഡോ നോറിസിന്റെ കാറിലിടിച്ചത്. ബൊത്താസിനൊപ്പം നോറിസും സെർജിയോ പെരസും ചാൾസ് ലെക്ലയറും ലാൻസ് സ്ട്രോളും പുറത്ത്. കാറിനു കാര്യമായ തകരാർ സംഭവിച്ചെങ്കിലും മത്സരം നിർത്തി വച്ച സമയം കൊണ്ടു മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പെൻ കാർ നേരെയാക്കി മത്സരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു.

∙ മെഴ്‌സിഡീസിന്റെ ഭീമാബദ്ധം



ഉറപ്പിച്ച മത്സരം മെഴ്‌സിഡീസ് കൈവിട്ടത് തെറ്റായ ടയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ. മഴയിൽ കുതിർന്ന സർ ക്യൂട്ടിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടയറിൽ മത്സരം തുടങ്ങിയ ഹാമിൽട്ടൻ മത്സരം നിർത്തിവച്ച സമയത്തു ടയർ മാറ്റത്തിനു ശ്രമിച്ചില്ല. പിന്നീട് പിറ്റ് ചെയ്തു പുറത്തു വന്നപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും പിറകിലായി. എന്നാൽ, ചാംപ്യന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം ഹാമിൽട്ടനെ മൂന്നാമനായി പോഡിയത്തിലെത്തിച്ചു.



∙ പഴയ വൈരികൾ കൊമ്പ് കോർത്തു



ഒക്കോണിന്റെ ആദ്യ വിജയം ഗംഭീരമായിരുന്നെങ്കിലും ഹംഗറോറിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് രണ്ടു പഴയ വൈരികളുടെ പോരാട്ടമാണ്. ഹാമിൽട്ടനും ഫെർണാണ്ടോ അലോൻസോയും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് അവസാന ലാപ്പുകളിൽ കണ്ടത്. മക് ലാരനിലെ അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽ ഹാമിൽട്ടന്റെ കിരീട മോഹങ്ങൾ തകർത്തത് സഹതാരമായിരുന്ന അലോൻസോ ആയിരുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. വൈകാതെ അലോൻസോ ടീം വിടുകയും ചെയ്തു.

ഇന്നലെ ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ വീണ്ടും ആ ശത്രുതയുടെ കനൽ എരിയുന്നതു കണ്ടു. ഹാമിൽട്ടനെ എളുപ്പം മറികടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അലോൻസോ. പലവട്ടം മുന്നോട്ടു കയറിയെങ്കിലും ഹാമിൽട്ടനെ സമർഥമായി തടുത്തു അലോൻസോ. കളി അലോൻസോയോടാകുമ്പോൾ കരുതൽ വേണമെന്നു ഹാമിൽട്ടനു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കരുതലോടെ അറുപത്തഞ്ചാം ലാപ്പിൽ ഹാമിൽട്ടൻ അലോൻസോയെ മറികടന്നു. 67ൽ കാർലോസ് സെയിൻസിനെയും മറികടന്നാണ് ഹാമിൽട്ടൻ പോഡിയത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.



∙ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഹാമിൽട്ടൻ



ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ റെഡ് ബുൾ നേരിട്ടത് ഇരട്ട ദുരന്തമാണ്. സെർജിയോ പെരസ് ആദ്യ ലാപ്പിൽ അപകടത്തിൽ പുറത്തായി. മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പെൻ കേടുവന്ന കാറുമായി മത്സരം തുടർന്ന് പത്താം സ്ഥാനത്തെത്തി ഒരു പോയിന്റ് നേടി. എന്നാൽ, ചാംപ്യൻഷിപ് ലീഡ് ഹാമിൽട്ടൻ സ്വന്തമാക്കി. 192 പോയിന്റുള്ള ഹാമിൽട്ടനെക്കാൾ 6 പോയിന്റ് പിന്നിലാണിപ്പോൾ വെർസ്റ്റപ്പെൻ. ഫോർമുല വണ്ണിൽ ഇനി ഇടക്കാല വിശ്രമം. ഈ മാസം അവസാനമാണ് അടുത്ത മത്സരം. 23 മത്സരങ്ങളുടെ സീസണിൽ 11 ഗ്രാൻപ്രികൾ കഴിഞ്ഞു.



