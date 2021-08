ഫൈനലിനായി ഒഴിവാക്കിയതു സഹോദരിയുടെ വിവാഹം; ഇതാണു സിന്ധു ‘സ്റ്റൈൽ’!

2012ൽ ഹൈദരാബാദിൽവച്ചു നടന്ന മൂത്ത സഹോദരി വി. ദിവ്യയുടെ വിവാഹത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ബാഡ്മിന്റൻ സൂപ്പർ താരം പി.വി. സിന്ധു പങ്കെടുത്തില്ല. ലക്നവിൽ സയ്യദ് മോദി ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ടൂർണമെന്റിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലായിരുന്നു 17 കാരിയായ സിന്ധു അന്ന്. ‘തീർച്ഛയായും. സഹോദരിയുടെ വിവാഹം എനിക്കു നഷ്ടമാകും, എന്തു ചെയ്യാം, ഫൈനലിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പിൻ‌മാറാനാകില്ലല്ലോ,’ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് 9 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു സിന്ധു ചിരിയോടെ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഒളിംപിക്സിലും മെഡലിന്റെ തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാഡ്മിന്റനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പലതും നഷ്ടമാക്കിയ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും 26 കാരിയായ സിന്ധുവിന്. ചില നേട്ടങ്ങളിൽ എത്താൻ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും എന്നാണല്ലോ! വെങ്കല മെഡലിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ‌ ചൈനയുടെ ഹീ ബിങ് ജിയാവോയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണു സിന്ധു വീഴ്ത്തിയത്. (21–13, 21–15)

∙ അവിസ്മരണീയം റിയോ

9–ാം സീഡായി പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ സിന്ധു 2016 റിയോ ഒളിംപിക്സിലെ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 4 വർഷം ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റനിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്നു കേട്ടതും സിന്ധുവിന്റെ പേരുതന്നെ.

ടോക്കിയോയിൽ സിന്ധുവിനെ സെമിയിൽ കീഴടക്കിയ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ തായ് സു യിങ്ങിനെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കു വീഴ്ത്തി റിയോയിലെ വരവ് അറിയിച്ച സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ ചൈനയുടെ രണ്ടാം സീഡ് വാങ് യിഹാനെയും, സെമിയിൽ ജാപ്പനീസ് സൂപ്പർ താരം നോസോമി ഒകുഹാരയെയും വീഴ്ത്തിയാണു വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്.

മൂന്നു ഗെയിമും 81 മിനിറ്റും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സ്പെയിനിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ താരം കരോലിന മാരിനോടു കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും റിയോയിൽനിന്നു തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുതന്നെയായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ മടക്കം.

∙ റിയോ ടു ടോക്കിയോ

പിന്നീടു പ്രമുഖ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫൈനലുകളില്‍ തുടർച്ചയായി തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ എറെ പഴി കേട്ട സിന്ധു 2018ലെ ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂറിലെ കിരീടനേട്ടത്തോടെ ഭാഗ്യജാതകം തിരുത്തിയെഴുതി. ബിഡബ്ല്യുഎഫ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഇന്ത്യൻ താരവും സിന്ധുതന്നെ. പിറ്റേ വർഷം നടന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ കിരീടനേട്ടത്തോടെ സിന്ധു വീണ്ടും പുതുചരിത്രമെഴുതി. ജപ്പാന്റെ നോസോമി ഒകുഹാരയെയാണു 2 ടൂർണമെന്റുകളുടെയും ഫൈനലുകളിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതും നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക്. ഇതോടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ ഉയർന്ന സിന്ധു പിന്നീടുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ അമ്പേ തകരുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കും ആരാധകർ സാക്ഷിയായി.

18 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം 2021ൽ സ്വിസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ ഇടം പിടിച്ച സിന്ധു കരോലിനാ മാരിനെതിരെ രുചിച്ചതു വമ്പൻ തോൽവി (21–12, 21–5). ‘ഫോം ഔട്ട്’ എന്ന വിമർ‌ശനത്തിനിടെ ആറാം സീഡായി ഒളിംപിക്സിനു ജപ്പാനിലേക്കു പറന്ന സിന്ധു പക്ഷേ ടോക്കിയോയിൽ ‘തനിനിറം’ പുറത്തെടുത്തു.

ലോക ഒന്നാം നമ്പറും സിന്ധുവിന്റെ കടുത്ത പ്രതിയോഗിയുമായിരുന്ന കരോലിനാ മാരിന്റെ പിന്മാറിയതോടെ സുവർണ പ്രതീക്ഷയുമായെത്തിയ ലോക അഞ്ചാം നമ്പർ അകാനെ യമാഗൂച്ചിയെ ക്വാർട്ടറിൽ നിലം തൊടാതെ വീഴ്ത്തിയ സിന്ധുവിന് അടിതെറ്റിയതു സെമിയിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ തായ് സുയിങ്ങിനു മുന്നിൽ (18–21, 12–21) മാത്രം.

സെമിയിലെ നിരാശയ്ക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന വിധം ഹീ ബിങ് ജിയോയെ ആധികാരിക പ്രകടനത്തോടെ വീഴ്ത്തി സിന്ധു നേടിയ വെങ്കലത്തിനു സ്വർണത്തിന്റെ തിളക്കമുണ്ട്!

∙ 3 മാസം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ സിന്ധു

2016 റിയോ ഒളിംപിക്സിനുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ 3 മാസക്കാലം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പി.വി. സിന്ധു. പരിശീലനത്തിൽ ശ്രദ്ധ തെറ്റാതിരിക്കാൻ കോച്ച് പുല്ലേല ഗോപിചന്ദാണ് അന്നു ഫോൺ മാറ്റിവച്ചത്. ഫോൺ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പരിശീലനം സിന്ധുവിനെ വെള്ളി മെഡലിന്റെ തിളക്കത്തിലെത്തിച്ചു.

റിയോ ഒളിംപിക്സിലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനു ശേഷം കോച്ച് ഗോപീചന്ദ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി സിന്ധു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അതു തിരിച്ചു കൊടുക്കണം.’ ഒളിംപിക്സിലെ വെള്ളി നേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു അപൂർവ ബഹുമതി കൂടി സിന്ധുവിനെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ തെൻഡുക്കറുടെ വക ഒരു ബിഎംഡബ്ലിയു കാർ– രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയതിനുള്ള സമ്മാനം!

∙ പരിശീലനത്തിനായി 120 കിലോമീറ്റർ

ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ താരങ്ങളായ പി.വി. രമണ– പി. വിജയ ദമ്പതികളുടെ മകളായ സിന്ധുവിനു കായികം ‘കൂടെപ്പിറപ്പാണ്’. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണു ബാഡ്മിന്റനിലെ പരിശീലനം. പുലർച്ചെ 3 മണിക്കും പിന്നീടു വൈകിട്ടും 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് അക്കാദമിയിൽ എത്തിയായിരുന്നു പരിശീലനം. ഇതിനായി ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടിരുന്നത് ശരാശരി 120 കിലോമീറ്റർ ദൂരം!

‘മാരെദ്പള്ളിയിൽനിന്നു ഗച്ചിബൗളിയിലുള്ള ഗോപിചന്ദ് അക്കാദമിയിലേക്കു സിന്ധുവിനെ കൊണ്ടുവിട്ടിരുന്നതും തിരികെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതും അച്ഛൻ പി.വി. രമണയാണ്. വീടും അക്കാദമിയും തമ്മിൽ 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടു കുറേക്കാലത്തിനു ശേഷമാണു അക്കാദമിക്ക് അടുത്തേക്കു സിന്ധു താമസം മാറ്റിയത്,’ മുൻ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൻ ഡബിൾസ് താരം ജെബിഎസ് വിദ്യാധറിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ.

