ടോക്കിയോ ∙ മത്സരത്തിൽ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് റിങ്ങിനു പുറത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ബോക്സിങ് താരം. പുരുഷന്മാരുടെ സൂപ്പർ ഹെവിവെയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട മൗറാദ് അലീവ് ആണ് വേദി വിട്ടു പോകാതെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. 2–ാം റൗണ്ടിൽ എതിരാളി ബ്രിട്ടിഷ് താരം ഫ്രേസർ ക്ലാർക്കിനെ മനഃപൂർവം തല കൊണ്ടിടിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാണ് റഫറി അലീവിനെ അയോഗ്യനാക്കിയത്.

English Summary: French boxer sits in protest after being disqualified from Olympics over head butt