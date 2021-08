സെമിയിൽ തോൽപ്പിച്ച താരം പിറ്റേന്ന് ഫൈനലിൽ തോറ്റു; ആശ്വസിപ്പിച്ച് സിന്ധു!

ടോക്കിയോ∙ ഇന്ത്യൻ താരം പി.സിന്ധുവിന്റെ ആത്മാർഥമായ പ്രോത്സാഹനവും വാക്കുകളും തന്നെ കരയിച്ചെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം തായ് സു യിങ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു. ബാഡ്മിന്റൻ സിംഗിൾസിൽ ഒളിംപിക് സ്വർണമെന്ന സ്വപ്നം തകർത്ത്, സെമിയിൽ സിന്ധുവിനെ തോൽപ്പിച്ച താരമാണ് തായ് സൂ യിങ്. ഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ ചെൻ യു ഫേയിയോട് തോറ്റ് വെള്ളിയിൽ ഒതുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിന്ധുവിന്റെ ആത്മാർഥതയെ പ്രകീർത്തിച്ച് തായ് സൂ യിങ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്.

ദീർഘകാലം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായിരുന്ന തായ് സു യിങ്ങിന് ഇതുവരെ ഒളിംപിക്സിലോ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലോ മെഡൽ നേടാനാകാത്തത് അദ്ഭുതമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ വെള്ളി നേടിയതിനു പിന്നാലെ ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിലാണ് തായ് സൂ യിങ് സിന്ധുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞത്. മാതൃഭാഷയിൽ തായ് സൂ യിങ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിന്റെ ഏകദേശ പരിഭാഷ ഇതാ:

ഈ സ്വപ്ന വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. ഒടുവിൽ എനിക്ക് ഫൈനലിലെത്താൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ, ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം ഇത്തവണയും എന്നെ കൈവിട്ടു. അതിൽ ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇത്തരം അപൂർണതകൾ എക്കാലവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. കൂടുതൽ നല്ല ഫലത്തിനായി ഞാൻ തുടർന്നും അധ്വാനിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. എങ്കിലും ഇത്തവണ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതിൽ സന്തോഷം. അതു പക്ഷേ പൂർണമല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നു: തായ് സൂ യിങ്, നീ വലിയ താരമാണ്!

എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മത്സരഫലം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അൽപം ക്രൂരമാണ്. പക്ഷേ, അത് ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാനല്ലേ എനിക്കു കഴിയൂ. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒപ്പം നിന്ന ജപ്പാനും എന്റെ ടീമിനും നന്ദി. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനോ ദീർഘകാലം ഒരുമിച്ചു പരിശീലിക്കാനോ കഴിയില്ല. എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും നന്ദി.

ഒരു കാര്യം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. മത്സരശേഷം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സിന്ധു ഓടി എന്റെ അടുത്തുവന്നു. എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ച്, മുഖം കയ്യിലെടുത്ത് സിന്ധു പറഞ്ഞു: നിനക്ക് പൂർണ സന്തോഷമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, ന‌ീ നന്നായി കളിച്ചു. പോട്ടെ, ഇതു നിനക്കുള്ള കളിയായിരുന്നില്ല. ശേഷം എന്റെ കൈ ചേർത്തുപിടിച്ച് സിന്ധു പറഞ്ഞു: നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാനാകും. സിന്ധുവിന്റെ ആ ആത്മാർഥമായ പ്രോത്സാഹനം സത്യത്തിൽ എന്നെ കരയിച്ചുകളഞ്ഞു. പരമാവധി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും എനിക്ക് സ്വർണത്തിലേക്ക് എത്താനായില്ലല്ലോ.

എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്ദി. ഇതുവരെ എനിക്കൊപ്പം നിന്നതിനും!

English Summary: Tai Tzu Ying reveals moving gesture by PV Sindhu after medal matches at Tokyo 2020