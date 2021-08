ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് സംഘാടകസമിതി ഏഴു വർഷം മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണം സന്ദർശിച്ചു. 2014ൽ ഷ്രോപ്ഷർ കൗണ്ടിയിലെ ആ ചെറുപട്ടണം സന്ദർശിച്ച ശേഷം സമിതി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിങ്ങനെ: ‘പുരാതന ഒളിംപിക് ഗെയിംസിൽനിന്നാണ് ഒളിംപിക് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്; അതിനു പുതുജീവൻ ലഭിച്ചതാകട്ടെ ക്യൂബർട്ടിന്റെ വെൻലോക് സന്ദർശനത്തിനുശേഷവും. ഡോ. ബ്രൂക്കിന്റെയും വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം ജപ്പാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു’.



ഇത്തവണത്തെ ഒളിംപിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ജപ്പാനെ മാത്രമല്ല ലോക കായികരംഗത്തെത്തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ ചെറുപട്ടണമാണ് മച്ച് വെൻലോക്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആതൻസ് എന്നാണു വിശേഷണം. ഒളിംപിക്സിനു ജന്മം നൽകിയതിന്റെ പെരുമ ഗ്രീസിലെ ആതൻസിനാണെങ്കിൽ, സമാന ചരിത്രമുള്ള മച്ച് വെൻലോക് അധികമാരുമറിയാതെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആധുനിക ഒളിംപിക്സിനും മുൻപേ തുടങ്ങിയ കായികമാമാങ്കത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിന്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ടിട്ടും അതിന്നും തുടരുന്നുമുണ്ട്; എല്ലാ ജൂലൈയിലും. മച്ച് വെൻലോക്കിലെ വാർഷിക കായികമാമാങ്കം നേരിട്ടുകാണാനായിരുന്നു ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് സംഘാടകസമിതിയുടെ സന്ദർശനം.

∙ തുടക്കമിങ്ങനെ



ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സ് 1896ൽ ആതൻസിൽ ആരംഭിച്ചെന്നാണു ചരിത്രം. എന്നാൽ അതിനും മുൻപേ മച്ച് വെൻലോക്കിൽ ‘ഒളിംപിക്സ്’ നടന്നിരുന്നതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പേര് വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ ഗെയിംസ്. തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾ മാത്രമാണു മത്സരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒഴുകിയെത്തി. മേളയിലേക്കു മറുനാട്ടുകാരെയെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ ഒരുക്കിയിരുന്നു.



മച്ച് വെൻലോക്ക് 2018 ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന മാരത്തൺ മത്സരം. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഡോക്ടറായിരുന്ന വില്യം പെനി ബ്രൂക്സിന്റെ മനസ്സിലാണ് വാർഷിക കായികമേളയുടെ ആശയം പിറന്നത്. കായികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം 1850ൽ വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ ക്ലാസ് സ്ഥാപിച്ചു. അതു പിന്നീട് വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ സൊസൈറ്റിയായി. ആ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ആദ്യ കായിക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശാരീരികക്ഷമതയുള്ള പുരുഷൻമാർക്കെല്ലാം മത്സരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളായ ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, അത്‌ലറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവയിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ. മനുഷ്യനു മത്സരിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളുമാകാമെന്നു രേഖയിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടിക നീണ്ടു. കാണികളെ രസിപ്പിക്കാനായി, കണ്ണുകെട്ടി ഒറ്റച്ചക്രക്കൈവണ്ടി ഓടിക്കലും സ്ത്രീകളുടെ ഓട്ടവുമൊക്കെ നടത്തി. പതാകവാഹകർക്കു പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മത്സരാർഥികളും നഗരവീഥികളിലൂടെ മാർച്ച് നടത്തി വേദിയിലെത്തിയ ശേഷമാണു കായികമേള ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. 1867 ആയപ്പോഴേക്കും വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ ഗെയിംസിന് ശരിയായ കായികമേളയുടെ കെട്ടും മട്ടുമായി.

∙ ആ കണ്ടുമുട്ടൽ



1890ൽ ഡോ. ബ്രൂക്സ് ഫ്രഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും ചരിത്രകാരനുമായ പിയർ ഡി. ക്യൂബർട്ടിനെ വെൻലോക് ഒളിംപ്യൻ ഗെയിംസിനു ക്ഷണിച്ചു. ഒളിംപിക്സിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന ആശയവുമായി രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ക്യൂബർട്ടിൻ ആ വർഷംതന്നെ വെൻലോക്കിലെത്തി. അന്ന് എൺപത്തിയൊന്നുകാരനായിരുന്ന ഡോ. ബ്രൂക്സ് ഇരുപത്തിയേഴു വയസ്സുള്ള ക്യൂബർട്ടിനുമായി തന്റെ സ്വപ്നം പങ്കിട്ടു; ഒളിംപിക്സ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആതൻസിൽ ഒരു രാജ്യാന്തര കായികമേള നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയും. വെൻലോക്കിൽനിന്ന് ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽപേറി മടങ്ങിയ ക്യൂബർട്ടിൻ പിന്നീട് ‘ലാ റിവ്യൂ അത്‌ലറ്റിക്’ മാസികയിൽ ഇങ്ങനെയാണു കുറിച്ചത്: ‘ഒളിംപിക്സ് പുനരാരംഭിക്കുന്ന പക്ഷം, ആ നേട്ടം ഏതെങ്കിലും ഗ്രീക്കുകാരനല്ല, ഡോ. വില്യം പെനി ബ്രൂക്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും.’ ഒളിംപിക് പ്രസ്ഥാനത്തിനായി ഡോ. ബ്രൂക്സും ക്യൂബർട്ടിനും ചേർന്നുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ച.



മച്ച് വെൻലോക്ക് 2018 ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

1896 ഏപ്രിലിൽ ആതൻസിൽ ഒളിംപിക്‌സിനു പുനർജൻമം നൽകുമ്പോൾ ക്യൂബർട്ടിനിൽ ബ്രൂക്‌സിന്റെ സ്വാധീനം നന്നായുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്യൂബർട്ടിൻ ആധുനിക ഒളിംപിക്സിന്റെ പിതാവാകുന്നതു കാണാൻ ഡോ. ബ്രൂക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലു മാസം മുൻപ് അദ്ദേഹം ലോകംവിട്ടുപോയിരുന്നു. ആദ്യ ഒളിംപിക്സിനു ശേഷം ക്യൂബർട്ടിൻ പറഞ്ഞു: ‘യഥാർഥ ഒളിംപ്യൻ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത് വെൻലോക് ജനതയാണ്.’

∙ തനി നാട്ടിൻപുറം



ലണ്ടനിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്ററിലേറെ അകലെ ഷ്രോപ്‌ഷർ കൗണ്ടിയിലെ ഉൾനാട്ടിലാണു വെൻലോക് പട്ടണം. വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ പാതകളും പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ തീർത്ത തടിവീടുകളും ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകൊണ്ടുള്ള കുടിലുകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ പട്ടണമെന്നു പറയാൻ തന്നെ വിഷമം. ബ്രിട്ടന്റെ പരമ്പരാഗത ഉൾനാടൻ ചാരുത കൈവിടാതെ മച്ച് വെൻലോക് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. 2011ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ 2800 മാത്രം. നാടിന്റെ കഥ പറയുന്ന മ്യൂസിയവും പാരമ്പര്യത്തനിമ ചോരാത്ത ആശ്രമവും പള്ളിയുമാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം.



മച്ച് വെൻലോക്ക് 2018 ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

2012ൽ ഒളിംപിക്സ് ലണ്ടനിലെത്തിയപ്പോൾ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിന് വെൻലോക് എന്നു പേരിട്ടത് മച്ച് വെൻലോക് പട്ടണത്തിനും ഡോ. ബ്രൂക്സിനുമുള്ള ആദരംകൂടിയായി. ഒളിംപിക്സ് ദീപശിഖായാത്ര വെൻലോക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്‌തു. ആധുനിക ഒളിംപിക്സിന്റെ 32–ാം പതിപ്പ് ടോക്കിയോയിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ജപ്പാൻ മാത്രമല്ല ലോകവും തിരിച്ചറിയുന്നു ഡോ. ബ്രൂക്കിന്റെയും മച്ച് വെൻലോക്കിന്റെയും മഹത്വം.

English Summary: What makes Much Wenlock a Special Place in the History of Olympics