ആദ്യം അച്ഛനെ കണ്ടെത്തി; പിന്നാലെ ഒളിംപിക്സിലെ വേഗമേറിയ താരം, സ്വർണം!

ടോക്കിയോ ∙ ട്രാക്കിൽ തീ പടർത്തി വേഗരാജാവായ ഇറ്റലിക്കാരൻ ലാമണ്ട് മാർസൽ ജേക്കബ്സിന്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിനു കരുത്തു പകർന്നത് ഓർമവച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ നേരിൽ കാണാത്ത പിതാവിന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം. പുരുഷ 100 മീറ്ററിൽ 9.80 സെക്കൻഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ ജേക്കബ്സിന്റെ പിതാവ് യുഎസ് പൗരനാണ്. അമ്മ ഇറ്റലിക്കാരിയും.

യുഎസിലെ ടെക്സസിലാണു ജനനമെങ്കിലും ജേക്കബ്സ് അൽപകാലം മാത്രമേ അച്ഛനൊപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഇറ്റലിയിലേക്കു പോയ ജേക്കബ്സ് പിന്നീട് ആ നാട്ടുകാരനായി വളർന്നു.



പിന്നീടു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. മാനസികസമ്മർദം അതിജീവിക്കാൻ കൗൺസലിങ് നടത്തിയപ്പോൾ, പിതാവുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതു ട്രാക്കിലെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉപദേശം. പിതാവുമായി ബന്ധം പുതുക്കിയത് തന്റെ പ്രകടനത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചുവെന്നു ജേക്കബ്സ് പറയുന്നു. ഇതുവരെ പിതാവിനെ നേരിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഫോണിലൂടെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

മു‍ൻ ലോങ്ജംപ് താരം കൂടിയായ ജേക്കബ്സ് ഈ വർഷമാണു കരിയറിൽ ആദ്യമായി 100 മീറ്റർ പത്തു സെക്കൻഡിൽ താഴെ സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.

