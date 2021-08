ഒളിംപിക്സ് നടത്താൻ ജപ്പാന് ‘മലയാളി കൈ സഹായ’വുമുണ്ട്; ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം!

കോവിഡ് മഹാമാരിയെയും മറികടന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തനുണർവ് പകർന്ന് ടോക്കിയോ ഒളിംപിക് ദീപശിഖ തെളിയിച്ചപ്പോൾ അത് കയ്യിലേന്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരു മലയാളിയും ഉണ്ട്. കോട്ടയം കുര്യനാട് സ്വദേശിയായ ഷിബു ജോർജ്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഒളിംപിക്‌സിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ലണ്ടൻ, റിയോ ഒളിംപിക്സിന്റെയും, കാനഡ വാൻകൂവർ വിന്റർ ഒളിംപിക്സിന്റെയും ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ഷിബുവിന് ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ദീപശിഖാ പ്രയാണത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ജപ്പാന്റെ 47 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോവേണ്ട ദീപശിഖാ പ്രയാണം കോവിഡ് മൂലം പ്രതീകാത്മകമായി സ്റ്റേജിൽ ആണ് നടത്തിയത്.

ഒളിംപിക്സിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷിബു ജോർജ് ഭാര്യ ഷീബ, മകൾ ജോ ആൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ടോക്കിയോയിലെ ഹിഗാഷി ഓജിമയിൽ താമസിക്കുന്നു. കുര്യനാട്ടിലെ നിലപ്പന വീട്ടിൽ എൻ.ജെ. ജോർജിന്റെയും മറിയാമ്മ ജോർജിന്റെയും മകനാണ്.

∙ ജപ്പാൻ മലയാളി ഓൾ ഇൻ ഓൾ

കോവിഡിനെ വകഞ്ഞുനീക്കി ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് വിജയകരമായി ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് അവിടെയുള്ള കുറെ മലയാളികൾ. നാട്ടിൽനിന്ന് എത്തിയ കായിക താരങ്ങൾ വേദികളിൽ ലോക കായികമേളയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ വോളന്റിയർമാരായും അണിയറ പ്രവർത്തകരായും മാധ്യമപ്രവർത്തകരായും ശ്രദ്ധനേടുകയാണ് ജപ്പാനിലെ മലയാളികൾ.

വോളന്റിയർമാരായ മിനി അജു, പ്രിജിലാൽ

അതിവിപുലമായ വോളന്റിയർ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒളിംപിക്സിനു വേണ്ടി സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജൂലൈ 23ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ്‌ 9 ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒളിംപിക്‌സിനും, ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാരാലിംപിക്‌സിനുമായി ഏകദേശം 80,000 വോളന്റിയർ അവസരങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. അപേക്ഷകരിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി അവരെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തരാക്കി. ജാപ്പനീസ് പൗരന്മാർക്കും ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുന്ന റസിഡൻസ് വീസയുള്ള വിദേശികൾക്കും വോളന്റിയർമാരാകാം.

രണ്ടു മലയാളികൾക്കാണ് വോളന്റിയർമാരാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ മിനി അജുവിനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പ്രജിലാലിനും. നീന്തൽ മത്സരവേദികളിൽ ആണ് മിനി അജുവിന്‌ ഡ്യൂട്ടി, പ്രജിലാൽ ഹോക്കി മത്സരവേദിയിൽ. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാണാനും സാധിച്ചു പ്രജിലാലിന്. നാലു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന കായിക മേളയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുവരും.

∙ ഐടി കുട്ടിസംഘം

കടുകിട തെറ്റാതെ മുന്നേറുന്ന ഒളിംപിക് ഷെഡ്യൂളും വേദികളിലെ ശബ്ദ– വെളിച്ച– ഇലക്ട്രോണിക്– ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പതിനായിരക്കണക്കിനു കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ശൃംഖല തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി ഒരു കുട്ടി സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ രോഹിത് ശ്രീകുമാർ, മാളവിക പ്രമോദ്, അങ്കിത്, ഐശ്വര്യ രാജേഷ്... എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഈ ടീമിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം.

ലോട്ടറി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരിൽ മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാബു താണിശ്ശേരി, ഉദയരാജ്, അജു, ജിജോ, ശ്രീധരൻ, ജയരാജ്, അജയ് പീതാംബരൻ, ശ്രീകുമാർ, രാജീവ് എന്നിവരാണ് ആ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ചിലർ. കാണികൾ ഇല്ലാതെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് യുക്തമായ തീരുമാനമെന്ന് ഇവരും പറയുന്നു.

∙ ഒളിംപിക് ആവേശം നാട്ടിലേക്ക്

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു സന്ദർശക വിസയുടെ നിരോധനം മൂലം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി മാധ്യമപ്പട ഒളിംപിക്സിന് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾതന്നെ. ഒളിംപക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ വീര്യം അതേപടി നാട്ടിൽ ഉള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ ഒരു വൻ മലയാളി മീഡിയ സംഘം തന്നെ ജപ്പാനിൽ ഉണ്ട്. കായിക മത്സരങ്ങൾ കൂടാതെ ജപ്പാന്റെ തനതായ സാങ്കേതിക മികവുകളും സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളും നാട്ടിൽ ഉള്ള വാർത്താ ചാനലുകൾക്ക് ഇവർ എത്തിക്കുന്നു. മുപ്പതോളം ജപ്പാൻ മലയാളികളാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഒളിംപിക് വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.

മനോരമ ന്യൂസിനു വേണ്ടി നസീ മേലേതിൽ, ജിഷാദ്, അഖിലാ അനൂപ്, പ്രീത പ്രസന്നൻ, പ്രസാദ് മന്മഥൻ, ബിജു നാരായണൻ, സാജൻ, ജെല്ലോ എന്നീ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെനിര തന്നെ ഉണ്ട്. ബിജു പോൾ, പ്രമോദ് രാജ്കുമാർ, സെറ ജോമോൻ, ഇർഷാദ്, അജീത്, രഞ്ജിത്, സൂരജ്, സജു, ഡെന്നി ജോൺ, ശൈലേഷ് പിള്ള, ടിബി, അജയ്, എതിഹാസ്‌, അഞ്ജലി, ഷകീബ്‌, ശ്രീലക്ഷ്മി, സെസിൽ, ജിതിൻ കൃഷ്ണൻ, വൈശാഖ്, പ്രജിലാൽ, കനിയ, പ്രവീണ, രാധു തുടങ്ങിയവർ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും രംഗത്തുണ്ട്.

അങ്ങനെ ഒളിംപിക്സ് ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും ജപ്പാൻ മലയാളികൾക്കാകുന്നു. ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഭായി–ഭായി.

ലേഖകനായ ജയപ്രകാശ്

(തൃശൂർ പൂങ്കുന്നം സ്വദേശിയായ ലേഖകൻ ഫുജിക്കുറ എന്ന ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജരായി ജോലിചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ: കനിയ. മക്കൾ: ആര്യ, അമൃത. കുടുംബവുമൊപ്പം 13 വർഷത്തിലേറെയായി ടോക്കിയോയിലെ ഹിഗാഷി ഓജിമയിൽ താമസം)

